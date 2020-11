Wegen versuchten Totschlags steht ein 58-jähriger aus Marxloh vor dem Landgericht am König-Heinrich-Platz. Am 20. Mai soll er vor einem Einkaufscenter am August-Bebel-Platz einen 45-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Dabei soll der Angeklagte gerufen haben: „Ich bringe dich um. Du bist tot.“ Motiv der Tat: Offenbar passte dem 58-Jährigen die Beziehung seiner jungen Tochter zu dem bereits verheirateten, deutlich älteren Mann nicht.

Kaum hatte der Vorsitzende den Angeklagten zu Beginn der Verhandlung über dessen Schweigerecht belehrt, brach es aus dem Angeklagten heraus: „Ich sage die Wahrheit. Ich bin unschuldig.“ Der 58-Jährige redete wie ein Wasserfall. Die Dolmetscherin kam bei seiner wirren Einlassung kaum mit dem Übersetzen hinterher.

Überwachungskamera filmt Angriff auf 45-Jährigen in Duisburg-Marxloh

So viel war trotz der über weite Teile akustisch wie inhaltlich nur schwer verständlichen Einlassung des Angeklagten herauszuhören: Der 58-Jährige bestreitet jeden Tötungsvorsatz. „Ich wollte dem Mann nur Angst machen“, beteuert er. Er sei ja auch gar nicht auf den Geschädigten zugegangen, sondern habe in Panik nur Zeit gewinnen wollen.

Bewegte Bilder einer Überwachungskamera belegen das Gegenteil: Kaum hatte der Angeklagte den Geschädigten erblickt, der in Begleitung der Tochter des 58-Jährigen einkaufen wollte, ging er auf den 45-Jährigen zu. Er griff in einen Beutel, zog ein Messer und rannte auf den Freund seiner Tochter zu. Der allerdings konnte dem Angriff ausweichen. Er besprühte den Angreifer mit Pfefferspray und schlug ihm das Messer aus der Hand.

Zeuge: Angeklagter stieß schon lange vorher Todesdrohungen aus

Der 45-jährige Imbissbetreiber und die deutlich jüngere Frau hatten sich 2019 kennen gelernt, als sie in seinem Laden aushalf. Die beiden verliebten sich. Doch die traditionell orientierte Familie der jungen Frau war mit dieser Beziehung nicht einverstanden. Obwohl der 45-Jährige dem Angeklagten im Zusammenhang mit einer heimlichen islamischen Eheschließung 5000 Euro bezahlte, habe der ihn schon vor der Tat mit dem Tode bedroht, so der Zeuge. „Man forderte, dass ich mich sofort von meiner Frau trenne. Dabei lebte ich zu diesem Zeitpunkt schon längst getrennt von ihr.“ Wegen der Drohungen habe er Duisburg zeitweise gemeinsam mit der Tochter des Angeklagten verlassen.

Bis Mitte Dezember soll es drei weitere Verhandlungstage geben.