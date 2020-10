Wegen Anti-Terror-Pollern: Neues Pflaster für Königstraße

Rund um die Anti-Terror-Poller am Eingang zur Fußgängerzone an der Mercatorstraße wird derzeit gearbeitet. Zwischen der Duisburger Touristeninformation und einer Bäckerei am östlichen Ende der Königstraße wird ein Teilstück neu gepflastert. Die Bauarbetein sollen Ende Oktober abgeschlossen sein, so Stadtsprecher Malte Werning.

Nach Bau der „Terrorpoller“ war das alte Pflaster zu hoch

An der Mündung der Königstraße befänden sich viele Ver- und Entsorgungsleitungen, die beim Bau der sogenannten „Terrorpoller“ verlegt oder tiefergelegt werden mussten. Wären danach die alten Pflastersteine wieder verbaut worden, wäre keine ebene Fläche entstanden – die alten Steine waren zu hoch.

„Aus diesem Grund haben wie die Fläche zunächst provisorisch asphaltiert, um die Baustelle abzuschließen“, erklärt Malte Werning. „Nun ist ein neues Pflaster mit einer geringeren Höhe geliefert worden, das in diesen Tagen eingebaut wird und für ein durchgehendes Erscheinungsbild sorgt.