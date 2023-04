Familien WAZ lädt am 23. April zum Familientag in den Zoo Duisburg

Duisburg. Beim WAZ-Familientag im Zoo Duisburg erhalten Abonnenten ermäßigten Eintritt. Vor gibt es am 23. April Fotos und Aktionen mit Waschbär Checky.

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und der Zoo Duisburg laden zum WAZ-Familientag in den Tierpark am Kaiserberg: Am Sonntag, 23. April, gibt es von 9 bis 17 Uhr Spiele und Aktionen – und für WAZ-Abonnentinnen und -Abonnenten einen vergünstigten Eintritt in den Zoo.

Wer als Leserin oder Leser unserer Zeitung am WAZ-Familientag in den Zoo möchte, kann einfach Geld sparen – und muss dazu nur den einen in der Zeitung abgedruckten Coupon an der Kasse vorzeigen (im Duisburger Lokalteil wird der Coupon erneut am Samstag, 15. April, abgedruckt).

WAZ-Familientag: Ermäßigter Eintritt für WAZ-Leserinnen und -Leser

So zahlen Erwachsene am 23. April 15,50 Euro statt 19,50 Euro und Kinder (bis einschließlich 17 Jahre) acht statt elf Euro Eintritt. Mit einem Coupon können maximal vier Personen den vergünstigten Eintritt erhalten. Wichtig: Der Coupon ist nicht kombinierbar mit anderen ermäßigten Eintrittskarten und Rabatten und nicht in digitaler Form gültig.

Fotos und Suchspiel mit Checky

Am WAZ-Familientag können sich im Zoo alle Besucher mit Checky fotografieren lassen. Der Waschbär ist das Maskottchen unserer Kinderseite und der einmal pro Woche erscheinenden Kinderzeitung CHECKY! der FUNKE Mediengruppe, zu der die WAZ gehört (nähere Informationen: checky-kinderzeitung.de).

Außerdem können sich Kinder an einem Suchspiel beteiligen: Checky wird sich mit einzelnen Buchstaben im Zoo verstecken (Plakate). Wer alle findet, hat die Chance auf Preise.

Der Sieger oder die Siegerin erhält so eine Tierpatenschaft im Wert von 150 Euro für ein Zootier. Der zweite Preis: drei Monate CHECKY! im Gratis-Abo. Die Dritt- und Viertplatzierten dürfen sich über ein Playmobil-Aquarium freuen, die Fünft- und Sechstplatzierten über Checky – als Kuscheltier.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg