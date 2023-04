Tierpark am Kaiserberg WAZ-Familientag im Zoo Duisburg: Was Kinder erlebt haben

Duisburg. WAZ und Zoo Duisburg haben zum WAZ-Familientag zu einem Suchspiel eingeladen. Was die Kinder bei Seekühen, Delfinen und Faultieren erlebt haben.

Löwe und Tiger – eigentlich sind das die Tiere, die Kinder so beeindruckend finden. Nicht aber der kleine Robin. Er ist beim WAZ-Familientag im Zoo Duisburg und sucht wie immer das Faultier. Das findet er am besten, weil es so schwer in der Tropenhalle zu entdecken ist. „Aber das Suchen macht meinem Sohn so viel Spaß“, sagt Angela Nienhaus, die mit ihrem Nachwuchs und ihrer Schwägerin den Tag im Tierpark genießt. So wie mehrere hundert Besucher, die schon bis 16.30 Uhr beim Spiel „Finde Checky im Zoo“ mitgemacht und ihre Karten mit dem Lösungswort in den Plastikkasten geworfen haben.

Gemeinsam mit ihrer Mutter Kirsten Neven zieht auch Lotta durch den Zoo. Die mächtigen Seelöwen und die zierlichen Seepferdchen haben es der Zehnjährigen besonders angetan. Aber auch sie finden es reizvoll, das Versteck des Faultiers zu suchen oder die Erdmännchen zu beobachten.

Die Zehnjährige ist ausgesprochen gerne im Zoo und hat besonderes Glück. Denn ihr Patenonkel arbeitet dort ehrenamtlich. „Ich habe schon im Becken der Seelöwen gestanden, als mein Patenonkel das sauber gemacht hat“, erzählt sie stolz. Das Lösungswort beim Checky-Spiel hat Lotta natürlich längst auf die Karte geschrieben und hofft, einen Preis zu gewinnen. „Lange gerätselt haben wir nicht“, erklärt Kirsten Neven. Das gesuchte Wort habe sich sehr schnell fast alleine erschlossen.

Lola (4), Rosa (2) und Carlotta (6) schauen sich in der Tropenhalle Rio Negro die Seekühe an. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

WAZ-Familientag: Kinder sind von Seekühen fasziniert

Eine ganze Combo von gebürtigen Duisburgerinnen mit Kindern hat es sich gerade an einem der langen Holztische im Zoo gemütlich gemacht. Diana (45), Melanie (49), Elena (26), Oscar (2), Charlotte (12) und Milan (5) steuern gerade auf den Ausgang zu und müssen schnell noch die Checky-Karte ausfüllen. Das beste Erlebnis für die sechs Besucher war die Fütterung der Seekühe. „Da waren Taucher bei den Tieren, fütterten sie und wir konnten das fotografieren. Die Seekühe sind so gemütlich und friedlich, das ist absolut beeindruckend“, findet Melanie.

Aus Wetter an der Ruhr sind Carmen und Karl-Heinz (71) mit Enkelkind Karl-Ludwig angereist. „Wir haben heute einen Oma-Opa-Tag“, schildert die 65-Jährige. Spannend fand der Dreijährige das Delfinarium, an den Tieren konnte er sich kaum sattsehen, erzählt das Ehepaar. „Wir haben am Eingang auch ein Foto machen lassen“, sagt Carmen und zeigt stolz das Bild.

Sarah (7), Lena (9) und Lara (7) vor dem Luchsgehege. Insgesamt musste aus neun Buchstaben ein Lösungs geformt werden. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Delfinshow zählt zu den Highlights der Besucher

Mit einer größeren Gruppe sind Luca (6) und Ella (3) unterwegs. Sie haben gerade am Luchsgehege nicht nur den 9. Buchstaben, ein „R“ gefunden, sondern auch noch den Luchs selbst entdeckt. „Der ist direkt vor uns hergelaufen“, erzählt Luca ganz aufgeregt. Während Mutter Janine die Checky-Karte ausfüllt, plaudern die Geschwister aus dem Nähkästchen. Ella findet Kaninchen so süß. „Die kann man streicheln und die sind so weich.“

In Plauderlaune sind auch Jona (8) und Simon (5), die mit ihren Eltern Jan und Miriam (beide 38 Jahre alt) nach Duisburg gekommen sind. Die Familie aus Wuppertal will mal einen anderen Zoo besuchen, denn den Grünen Zoo Wuppertal kennen sie in- und auswendig, erzählt die Mutter. Abwechslung findet die Familie im Tierpark am Kaiserberg.

Jona (8) und Simon (5) müssen ihre Gewinnspiel-Karten noch ausfüllen. Fasziniert waren die Kinder von der Delfinshow. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Faszinierend fand die gesamte Familie die Delfinshow. „Die Delfine sind aus dem Wasser gesprungen und haben einen Menschen ganz nass gemacht. Aber wir sind trocken geblieben“, sagt Simon und erzählt direkt weiter über seine Eindrücke. Die Tricks mit dem Ball findet er ganz toll und dass die Tiere mit den Flossen winken. Bei der Fütterung der Seelöwen waren die Kinder dabei, die von den Koalas und dem Aquarium auch ganz begeistert erzählen. Und so gab es viele strahlende Gesichter beim WAZ-Familientag.

Philipp (9), Louis (6) und Lara (3) schauen sich das Zwergflusspferd im Zoo in Duisburg an. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

>> ZOO DUISBURG: FOTO-AKTION AM EINGANG

Eine kostenlose WAZ-Foto-Aktion gab es hinter dem Zoo-Eingang. Ein Erinnerungsfoto konnten die Besucher machen lassen und das Bild direkt mitnehmen. Davon machten viele Besucher Gebrauch.

konnten die Besucher machen lassen und das Bild direkt mitnehmen. Davon machten viele Besucher Gebrauch. Bei dem Checky-Suchspiel mussten neun Buchstaben im Zoo gefunden werden, um das Rätsel zu lösen. Der 1. Preis ist eine Tierpatenschaft im Wert von 150 Euro. Zu den Gewinnen zählten auch ein dreimonatiges Abo der Kinderzeitung Checky, ein Aquarium von Playmobil sowie Kuscheltiere.

