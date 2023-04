WAZ-Familientag im Zoo Duisburg: Familienticket zu gewinnen

Die Seekühe zählen zu den neuen Attraktionen im Zoo Duisburg. Am Sonntag, 23. April, findet im Zoo der WAZ-Familientag statt. Wir verlosen ein Familienticket.

Duisburg. Am Sonntag, 23. April, laden WAZ und Zoo Duisburg zum WAZ-Familientag in den Zoo Duisburg ein. Hier verlosen wir ein Familienticket für den 23.4.

Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung und der Zoo Duisburg laden zum WAZ-Familientag in den Tierpark am Kaiserberg: Am Sonntag, 23. April, gibt es für WAZ-Abonnentinnen und -Abonnenten ermäßigten Eintritt und für Familien eine Foto-Aktion und ein Suchspiel (nähere Informationen: hier).

Wir verlosen eine Familien-Tageskarte (zwei Erwachsene und ein Kind) für den Zoo Duisburg für Sonntag, 23. April. Hier geht’s direkt zum Gewinnspiel. Das Gewinnspiel endet am 16. April.

