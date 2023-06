Wasserski-Anlage Wedau: Polizei verhindert Massenschlägerei

Duisburg. Die Polizei hat am Samstag an der Wasserski-Anlage im Sportpark Wedau eine Massenschlägerei verhindert. Das war der Anlass für den Streit.

Was mit einem Streit unter zwei Kindern begann, wäre fast in einer Massenschlägerei geendet. Die verhinderte am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr an der Wasserski-Anlage im Sportpark Wedau die Polizei mit vereinten Kräften. Zwei Männer, die Väter der Kinder, wurden dabei verletzt.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Statt den Streit unter ihren Söhnen beizulegen, gingen anschließend die Väter aufeinander los. Wenig später eskalierte der zunächst mit Worten ausgetragene Disput, dann flogen die Fäuste, wie die Polizei auf Anfrage der Redaktion berichtet. Eine Ausweitung der Prügel drohte, weil eine der beiden Familien Angehörige und Freunde zur Unterstützung rief.

Bis zur 40 Unterstützer waren zum Strandbad gekommen

Da war die Polizei allerdings bereits alarmiert und mit vier Einsatzfahrzeugen angerückt. Die Beamten konnten nicht nur die beiden Streithähne voneinander trennen, sondern verwehrten auch den 30 bis 40 herbeigeeilten Unterstützern den Zugang zum Strandbad.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mehr als nur eine blutige Nase trugen die beiden Väter davon. Einer wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der andere habe auf ärztliche Versorgung verzichtet, berichtet die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten sie nur ihre Fäuste eingesetzt.

Der genaue Hergang der Auseinandersetzung wird sich wohl erst später klären – gegen beide Männer erging eine Anzeige wegen Körperverletzung durch die Beamten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg