Wasserschutzpolizei: Toter aus Rhein in Duisburg geborgen

De Wasserschutzpolizei hat am Dienstagmorgen eine Leiche im Rhein in Duisburg entdeckt und geborgen.

Duisburg. Eine Leiche ist am Dienstag aus dem Rhein in Duisburg geborgen worden. Laut Polizei ist es höchstwahrscheinlich der vermisste Wuppertaler (22).

Die Wasserschutzpolizei hat am Dienstag, 27. Juni, um 10.30 Uhr eine Leiche im Rhein in Duisburg entdeckt und geborgen. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei Duisburg am Dienstagmorgen gegenüber der Redaktion mit. Der Fundort: Rheinkilometer 786 in Höhe Beeckerwerth.

Höchstwahrscheinlich handele es sich um einen vermissten Wuppertaler (22), der am vergangenen Samstag mit zwei Freunden im Düsseldorfer Stadtteil Himmelgeist in den Rhein gegangen war. Eine für Dienstagmittag vorgesehene Obduktion soll nach Angaben der Polizei Duisburg endgültige Gewissheit bringen.

Der 22-Jährige war am Samstag abgetrieben und konnte zunächst nicht gefunden werden. Seine beiden Freunde entkamen der Strömung. Einer rettete sich selbst an Land, der andere wurde von einem Schlauchboot aufgenommen und in Sicherheit gebracht. (dwi/dpa)

