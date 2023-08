Handel Wasserschaden bei Woolworth: So geht es in Duisburg weiter

Duisburg. Woolworth hat noch immer mit den Folgen eines Wasserschadens zu kämpfen: Wie es mit dem Untergeschoss der Duisburger Filiale nun weitergeht.

Bei Woolworth in Duisburg hat es wie berichtet am Wochenende einen immensen Wasserschaden gegeben. Ein Rohrbruch sorgte regelrecht für einen kleinen Wasserfall, der den Boden im Untergeschoss völlig durchnässt zurückließ. Auch zwei Tage später und am Montagmorgen waren in dem Kaufhaus an der Königstraße große Wasserpfützen zu sehen.

Woolworth: Rohrbruch behoben – Sachverständige prüfen Schaden

„Der Rohrbruch an sich wurde behoben“, teilt ein Sprecher mit. „Nun müssen Sachverständige prüfen, wie groß der entstandene Schaden hinsichtlich des Bodens, der Wände und der Einrichtung tatsächlich ist.“ Erst danach könne das Kaufhaus die Instandsetzung planen. „Da wir an dieser Stelle von der Verfügbarkeit der externen Dienstleister abhängig sind, ist der weitere zeitliche Ablauf unklar.“ Das Untergeschoss der Filiale bleibt weiterhin auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Verkauf im Obergeschoss geht aber normal weiter.

Woolworth in Duisburg: Standort mit langer Tradition

Der Standort an der Königstraße hat eine lange Tradition: Schon seit über 60 Jahren betreibt Woolworth die Filiale. Erst im vergangenen Jahr wurde das Ladenlokal umfangreich saniert. Neben neuen Böden hatte sich Woolworth auch entschieden, das zuvor als Lagerfläche genutzte Untergeschoss umzuwidmen und als zusätzliche Verkaufsfläche zu nutzen.

