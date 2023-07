Wasserfall schießt aus Decke: Woolworth sperrt Untergeschoss

Die Woolworth-Filiale am Montagmorgen vor der Eröffnung: Am Samstag, 29. Juli, hat es einen Rohrbruch in der Filiale gegeben.

Duisburg. Bei Woolworth in Duisburg hat es einen immensen Wasserschaden gegeben. Welche Konsequenzen der Rohrbruch für das Kaufhaus an der Königstraße hat.

Bei Woolworth in Duisburg hat es am Samstag einen immensen Wasserschaden gegeben. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie ein Wasserfall regelrecht aus der Decke geschossen ist. Am Montagmorgen ist das betroffene Untergeschoss in der Filiale an der Königstraße für Kundinnen und Kunden weiterhin gesperrt.

„Leider ist unser Kaufhaus in der Duisburger Innenstadt am Samstagabend einem Rohrbruch zum Opfer gefallen“, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Ein Blick über die Rolltreppe verrät am Montagmorgen: Noch immer steht die Verkaufsfläche zum Teil unter Wasser. Handwerker seien bereits vor Ort, um den Mangel zu begutachten. „Wie groß der Schaden für Einrichtung und Ware ist, können wir derzeit noch nicht abschätzen“, sagt ein Woolworth-Sprecher.

Woolworth in Duisburg: Filiale wurde umfangreich umgebaut

Besonders ärgerlich für das Unternehmen: Die Filiale ist erst vor einem Jahr umfangreich modernisiert worden. Bei neuen Böden in Holzoptik und einem Farbanstrich ist es damals nicht geblieben.

Blick in die leere Woolworth-Filiale an der Königstraße: Das Foto entstand im April 2022. Damals war erstmals die neue Rolltreppe ins Untergeschoss zu sehen. Ein neuer Boden in Holzoptik wurde ebenfalls verlegt. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Woolworth hatte sich entschieden, das zuvor als Lagerfläche genutzte Untergeschoss umzuwidmen und als zusätzliche Verkaufsfläche zu nutzen. Diese hatte sich durch den Umbau nahezu verdoppelt. Das nun überflutete Untergeschoss misst alleine 710 Quadratmeter, die gesamte Verkaufsfläche der Filiale umfasst 1527 Quadratmeter. Zu den Kosten für den Umbau machte das Unternehmen damals keine Angaben.

Die gute Nachricht für Kundinnen und Kunden: „Der Verkauf geht im Obergeschoss normal weiter“, teilt ein Sprecher mit. Jedoch bleibt das Untergeschoss in der Filiale, die seit über 60 Jahren betrieben wird, „auf unbestimmte Zeit“ geschlossen.

