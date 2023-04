Partys sind in Duisburg an den Osterfeiertagen teilweise verboten.

Regeln Was in Duisburg an den Osterfeiertagen verboten ist

Duisburg. An den Osterfeiertagen gelten auch in Duisburg einige besondere Regeln. Nicht nur Tanzveranstaltungen sind von Verboten betroffen.

Das Duisburger Ordnungsamt weist die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf das Tanzverbot an verschiedenen Osterfeiertagen hin. Außerdem sind Geschäfte von Oster-Verboten betroffen.

Am Gründonnerstag sind ab 18 Uhr öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. Ab 0 Uhr am Karfreitag bis um 6 Uhr am Karsamstag sind zusätzlich alle „musikalischen und sonstigen unterhaltenden Darbietungen jeder Art“ verboten. Diese Regel bezieht sich auch auf den Betrieb von Spielhallen und Wettbüros.

Bäckereien und Blumengeschäfte müssen Ostermontag geschlossen bleiben

Am Ostermontag dürfen nach dem Ladenöffnungsgesetzt NRW keine Geschäfte öffnen, deren „Warenangebot überwiegend aus Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht“. Bedeutet: Bäckereien oder Blumengeschäfte bleiben geschlossen.

Die Stadtverwaltung kündigte an, dass das Ordnungsamt an den Feiertagen „stichprobenartige Kontrollen im gesamten Stadtgebiet“ durchführen werde. „Sollten dabei Verstöße festgestellt werden, können diese als Ordnungswidrigkeit mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden“, so die Stadt.

