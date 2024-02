Die Sechs-Seen-Platte ist eines der beliebtesten Ausflugsziele in Duisburg. Mehr als 70 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage sind mit den Freizeitangeboten und der Naherholung in der Stadt zufrieden.

Bevölkerungsbefragung Was Duisburger an ihrer Stadt schätzen – und was nicht

Duisburg Über 7000 Duisburger haben angegeben, wie zufrieden sie mit Infrastruktur und Angeboten in der Stadt sind. Die Ergebnisse gehen weit auseinander.

Zwei von drei Duisburgern leben gerne in der Stadt, das übrige Drittel würde lieber woanders wohnen – das geht aus der aktuellen Bevölkerungsbefragung hervor. Über 7000 Menschen haben an ihr teilgenommen und teilweise detailliert angegeben, was sie an ihrem Wohnort schätzen, aber auch, wo sie Verbesserungsbedarf sehen.

„Zufriedenheit mit Angeboten und Infrastruktur“ ist ein zentraler Bestandteil der repräsentativen Umfrage, die im Herbst 2023 durchgeführt wurde. Zu 19 Kategorien konnten die Teilnehmer angeben, ob sie „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ sind, die neutrale Antwortmöglichkeit lautete „teils teils“. Herausgekommen sind mitunter deutliche Ergebnisse.

Infrastruktur in Duisburg: Freizeit schneidet gut ab, Verkehr schlecht

Demnach sind es Freizeitangebote und die Naherholung, die Duisburger an ihrer Stadt am besten bewerten. Über 70 Prozent zeigen sich (sehr) zufrieden mit Orten wie der Sechs-Seen-Platte, dem Landschaftspark oder dem Zoo.

Theater und Oper gehören laut der Bevölkerungsbefragung zu den Angeboten, die die Mehrheit der Duisburger überzeugen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Es folgt die Kategorie Einkaufsmöglichkeiten und Nahversorgung. Auch hier sehen die meisten Umfrageteilnehmer – knapp 70 Prozent – die Gesamtsituation positiv. Allerdings gibt bereits mehr als jeder Zehnte an, unzufrieden oder sehr unzufrieden zu sein.

Überwiegend gut weg kommen außerdem die Kategorien „Angebote der Stadtbiliothek“, „Volkshochschule“ sowie „Theater, Oper, klassische Kultur“. Jeweils mehr als 50 Prozent der Teilnehmer bewerten diese Punkte positiv, die Kategorie „Ärzt*innen und Krankenhäuser“ immerhin noch die Hälfte.

Stadt Duisburg will mit Bevölkerungsbefragung Anregungen sammeln

Das andere Ende der Skala offenbart dagegen auch Zustände, über die die Einwohnerinnen und Einwohner Duisburgs überhaupt nicht glücklich sind. So wirklich überrascht keiner der Punkte, sind sie doch immer wieder auch Thema der Berichterstattung dieser Redaktion.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gibt jeweils an, mit dem Öffentlichen Nahverkehr, mit Radwegenetz, Schwimm- und Sportanlagen sowie sowie mit dem Gebäude- und Straßenbild in Duisburg unzufrieden oder sehr unzufrieden zu sein.

Die Befragung wurde zum zweiten Mal nach 2022 durchgeführt. Sie soll laut Stadt dazu beitragen, Meinungen und Anregungen der Bevölkerung in die Arbeitsprozesse von Politik und Stadtverwaltung einfließen zu lassen. Sobald der ausführliche Bericht zur Umfrage 2023 dem Rat vorgelegt worden ist, wird er online unter www.duisburg.de veröffentlicht.

