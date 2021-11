Was das Schauspiel Duisburg vor Weihnachten Kindern bietet

Duisburg. Das Kindertheater-Programm in der Vorweihnachtszeit im Theater Duisburg beginnt „Pünktchen und Anton“ nach Erich Kästner. Es gibt eine Premiere.

Kurz vor dem ersten Advent beginnt im Stadttheater mit „Pünktchen und Anton“ das vorweihnachtliche Kindertheater-Programm. Das Stück steht am Freitag, 26. November, um 18 Uhr als Gastspiel des Landestheaters Neuss auf dem Programm.

Die Bühnenfassung des Romans von Erich Kästner ist Kinderkrimi und Freundschaftsgeschichte zugleich. Anton ist so arm, dass er nachts auf einer Brücke in Berlin Billigware verscherbeln muss. Pünktchen kommt aus superreichem Haus und ist nachts unterwegs, um ihre Babysitterin Andacht, die sich als blind ausgibt, zum Spaß auf Betteltour zu begleiten. Als deren Liebhaber Robert einen teuflischen Plan spinnt und Anton durch Übermüdung in der Schule Ärger bekommt, müssen Pünktchen und Anton zeigen, was in ihnen und in ihrer Freundschaft steckt.

Bereits ausverkauft ist „Der kleine Wassermann“ am 27. November im Foyer III. „Ox und Esel“ ist der Weihnachtsklassiker im Programm. Helmut Hensen und Uwe Frisch-Niewöhner vom Komma-Theater spielen das Kultstück am Samstag, 4. Dezember, um 15 Uhr im Foyer III.

Dickens’ Weihnachtsgeschichte wird in Duisburg neu erzählt

Gleich dreimal kommen „Die Bremer Stadtmusikanten“ ins große Haus: am 20. Dezember um 18 Uhr sowie am 21. und 22. Dezember um 11 Uhr. Das Grimm-Märchen um den alten Esel, der Musiker werden will, den alten Jagdhund, die gemütliche Katzendame und den stimmgewaltigen Hahn, die gemeinsam das große Abenteuer suchen, kommt vom Landestheater Castrop-Rauxel.

Die Premiere für „Scrooge – eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens ist am 21. Dezember um 19.30 Uhr und steht anschließend am 26. Dezember und 2. Januar um 11 Uhr im Foyer III auf dem Programm. Gitarristin Sabine Thielmann und Kai Bettermann kombinieren in der Geschichte um die Wandlung des Geizkragens Scrooge zum Menschenfreund Schauspiel, Lesung, Gesang und Gitarrenmusik.

Karten und Informationen unter www.theater-duisburg.de, 0203 283 62 100.

