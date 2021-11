Der Stadtwerketurm soll in Duisburg am Freitag erneut orange leuchten

Zeichen Warum Stadtwerketurm und Co. orange leuchten sollen

Duisburg. Unter anderem der Stadtwerketurm und das Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt werden in Duisburg am Freitag orange angestrahlt. Ernster Hintergrund.

In Duisburg sollen am Freitag mit Einbruch der Dunkelheit unter anderem der Stadtwerketurm, das große Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt und auch die „Five Boats“ im Innenhafen orange leuchten.

Der Hintergrund: Zum dritten Mal beteiligt sich die Stadt an der weltweit stattfindenden Beleuchtungsaktion „Orange your City“, um auf den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen.

Duisburgs OB Link: „Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten und ist keine Privatsache“

„Gewalt gegen Frauen hat viele Facetten und ist keine Privatsache. Sie geht uns alle an und kommt in allen sozialen Schichten und Altersgruppen vor. Deshalb müssen wir darüber reden und Zeichen setzen“, erklärte Oberbürgermeister Sören Link im Vorfeld.

Weitere Orte im Stadtgebiet, die am Freitagabend orange angestrahlt werden sollen sind das Forum und die zukünftige Dienststelle des Jobcenters Hamborn („altes Hallenbad“) . Auch die Fenster der Diensträume des Referates für Gleichberechtigung und Chancengleichheit im Dachgeschoss des Rathauses werden in dieser Fahre erstrahlen, kündigte die Stadtverwaltung an.

