Warum sich die LVR-Mitgliedschaft für Duisburg lohnt

Duisburg. Der Landschaftsverband Rheinland lohnt sich für Duisburg richtig – nicht nur als Arbeitgeber. Wie der LVR der Stadt noch unter die Arme greift.

250 Millionen Euro hat die Stadt Duisburg im Jahr 2021 vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) bekommen – und im selben Jahr nur 181 Millionen Euro in den Verband eingezahlt. Die Mitgliedschaft lohnt sich also für die Stadt an Rhein und Ruhr.

141 Millionen Euro investierte der LVR in Duisburg für Sozialhilfeleistungen von Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftiger und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten, sowie in Förderschulen, Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf. 500.00 Euro gingen zusätzlich an die Kultur in Duisburg.

LVR ist ein großer Arbeitgeber in Duisburg

Der LVR ist in Duisburg außerdem ein großer Arbeitgeber: In den LVR-Förderschulen in der Stadt arbeiten 194 Menschen, die über 600 Kinder und Jugendliche betreuen. Der LVR ist ein regionaler Kommunalverband, der sich aus den 13 kreisfreien Städten und den zwölf Kreisen im Rheinland sowie der Städteregion Aachen zusammensetzt.

Rund 20.000 Menschen arbeiten in 41 Schulen, zehn Kliniken, 20 Museen und anderen Kultureinrichtungen, vier Jugendhilfeeinrichtungen, dem Landesjugendamt und dem Verbund Heilpädagogischer Hilfen. Finanziert und gesteuert wird der Verband von seinen Mitgliedern, die in der Landschaftsversammlung tagen.

