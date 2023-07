Am 14. Juni hatte Habeck zuletzt vor den Stahlarbeitern in Duisburg gesprochen.

Ministerbesuch Warum Robert Habeck am Mittwoch nach Duisburg kommt

Duisburg. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat einen Besuch bei Thyssenkrupp in Duisburg angekündigt. Zuletzt wurde er dort mit Buhrufen empfangen.

Nach der Genehmigung einer milliardenschweren Beihilfe für das Grünstahl-Projekt von Thyssenkrupp durch die EU-Kommission will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch das Duisburger Stahlwerk besuchen. Sein letzter Besuch dort ist erst etwas mehr als vier Wochen her.

Habeck könnte dabei den nationalen Förderbescheid über bis zu zwei Milliarden Euro persönlich übergeben. Thyssenkrupp machte zunächst keine Angaben über den Grund des Besuchs. Das Wirtschaftsministerium hatte am Donnerstag bereits angekündigt: „Die Erteilung des nationalen Förderbescheids soll zeitnah erfolgen.“

Bei seinem letzten Besuch im Juni war der Grünen-Politiker zum Teil mit Buhrufen von den Stahlarbeitern empfangen worden.

