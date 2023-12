Warum in der Nacht ein Hubschrauber über Duisburg kreiste

Duisburg Über Duisburg zog in der Nacht ein Hubschrauber der Polizei seine Kreise. Das war der Grund für den nächtlichen Einsatz.

Ein Hubschrauber der Polizei ist am späten Mittwochabend über Duisburg gekreist. Grund für den nächtlichen Einsatz war keine Fahndungsmaßnahme, sondern die Suche nach einem vermissten Senior, wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion bestätigt.

Ein Seniorenheim in Walsum hatte den dementen 81-Jährigen am Abend als vermisst gemeldet. Gegen 21.30 Uhr sei zur Unterstützung der Suche der Hubschrauber eingesetzt worden, bestätigt ein Polizeisprecher. Am Boden haben Suchhunde den Einsatz begleitet. Aufgrund ihrer besonderen Spürnase sind die Vierbeiner nach sehr intensiver Ausbildung in der Lage, den individuellen Geruch eines einzelnen Menschen wahrzunehmen und von anderen Gerüchen zu unterscheiden.

Doch weder die Hubschrauberstaffel noch Hunde haben den Vermissten in Duisburg finden können – der Einsatz der Polizei konnte dennoch um 22 Uhr erfolgreich beendet werden, informiert ein Sprecher. Denn der demenzerkrankte Mann hatte die Einrichtung in Walsum gar nicht verlassen. Demnach hatte er unbemerkt einen Technikraum des Heims aufgesucht und war dort dann versehentlich eingesperrt worden. Man habe ihn letztlich „leicht verletzt“ gefunden, erklärt die Polizei.

Hubschrauberstaffel in NRW mit 2000 Einsätzen im Jahr

In sozialen Netzwerken hatten mehrere Duisburgerinnen und Duisburger den kreisenden Hubschrauber über der Stadt bemerkt. Die Hubschrauberstaffel der NRW-Polizei fliegt laut Polizeiangaben durchschnittlich über 2000 Einsätze im Jahr. Vor allem Vermisstensuchen und Fahndungseinsätze. Stationiert ist die NRW-Fliegerstaffel an den Flughäfen Düsseldorf und Dortmund − mit einer 24-Stunden-Bereitschaft an 365 Tagen im Jahr. Von ihren Basen aus sind die Hubschrauber spätestens in 30 Minuten an jedem Ort im Land.

Ausgerüstet mit einer Wärmebildkamera können aus der Luft Temperaturunterschiede von weniger als einem Grad Celsius erkannt werden. Dadurch ist die Hubschrauberbesatzung in der Lage, vermisste, verirrte und hilflose Personen auch in der Dunkelheit zu finden.

