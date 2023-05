Warum immer mehr Menschen in Selbsthilfe-Gruppen gehen

Duisburg. Immer mehr Menschen suchen in Duisburger Selbsthilfe-Gruppen Unterstützung, wollen sich gemeinsam hochziehen. Warum der Bedarf so hoch ist.

An prominenter Stelle, mitten in der Duisburger Innenstadt auf der Königstraße, machte der zehnte Duisburger Selbsthilfetag auf die Angebote aufmerksam. Passend dazu feierte die Selbsthilfe-Kontaktstelle ihr 20-jähriges Bestehen.

24 Selbsthilfegruppen stellten sich an 15 Ständen in der Fußgängerzone vor. Die Ansprechpartner beantworteten Fragen und freuten sich über ein Feedback der vielen Besucher. Direkt vor dem Forum präsentierte sich die Selbsthilfe-Kontaktstelle, die 170 unterschiedliche Selbsthilfegruppen verwaltet.

Bis zu 20 Teilnehmer können sich in den Gruppen untereinander austauschen. Die Bandbreite der Beratungen ist groß, beispielsweise gibt es die Selbsthilfegruppe-Bipolar, Wege aus der Depression, Anonyme Alkoholiker oder Gruppen für Diabetiker.

Udo Staats ist Vorsitzender des Bezirksverband Niederrhein für den Bereich Diabetes. Mit Hilfe seiner Kollegen und einem Diabetes-Mobil können Interessierte mit einem kleinen Pieks in die Fingerkuppe ihren Blutzucker messen lassen. Diabetes gehört zu einer der Volkskrankheiten in Deutschland, rund acht Millionen sind betroffen. Staats erklärt: „Der überwiegende Teil sind Typ-2-Diabetiker, rund zehn Prozent haben Typ-1-Diabetes. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein, weil viele es nicht wissen, wenn Sie erkrankt sind.“

Dafür stehen Staats und seine Mitstreiter am Freitag auf dem König-Heinrich-Platz, um die Menschen über die Erkrankung aufzuklären und zu sensibilisieren. Falls ein Wert zu hoch oder zu niedrig ausfallen sollte, reagieren Staats und seine Kollegen: „Ich bin selber Diabetiker und habe Erfahrungen damit. Bei einem hohen Zuckerwert sprechen wir mit den Betroffenen und empfehlen einen sofortigen Arztbesuch, um weitere Komplikationen zu vermeiden.“

Selbsthilfetag soll nun alle fünf Jahre in Duisburg stattfinden

Zuletzt wurde der Duisburger Selbsthilfetag 2018, also vor fünf Jahren, ausgetragen Anja Hoppermann ist eine pädagogische Fachkraft der Paritätischen Selbsthilfe-Kontaktstelle, die ihren Sitz in Hochfeld hat. Zusammen mit ihrem Team organisiert sie den Tag und ist froh, ihn nach der Corona-Pause wieder durchführen zu können: „Geplant war der Tag auch für das letzte Jahr, allerdings hatten wir zu viel zu tun. Im vergangenen Jahr sind viele Menschen zu uns gekommen, auf der Suche nach Selbsthilfe. Wir planen den Tag jetzt alle fünf Jahre durchzuführen, im Einklang mit unserem eigenen Jubiläum.“

Antonia Novak und Merouane Belakhdar beim zehnten Duisburger Selbsthilfetag in der Innenstadt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Bedarf an Hilfen aus den persönlichen Lebenskrisen ist groß, 3600 Duisburger besuchen zurzeit eine der 170 Selbsthilfegruppen, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Anja Hoppermann erklärt, warum die Menschen in die Gruppen kommen: „Wir sehen das vor allem vermehrt Menschen mit psychischen Erkrankungen zu uns kommen. Das kann unter anderem daran liegen, dass die Wartezeit um in bestimmte Einrichtungen reinzukommen ein Jahr betragen kann. Wir vereinen Menschen mit schweren Schicksalen und bieten ihnen die Möglichkeit sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Mit Hilfe der Gemeinschaft sollen sich die Menschen wieder hochziehen.“

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle möchte mit solchen Aktionstagen auf sich und ihre Arbeit aufmerksam machen, Hoppermann und ihre Mannschaft stehen auch in regelmäßigen Abständen auf Wochenmärkten in der Stadt, um auf die Menschen zuzugehen.

Anonymen Alkoholiker berichtet von Zunahme bei jungen Mennschen

Die Überwindung ist bei vielen Menschen groß, einige versuchen lieber alleine damit zurecht zu kommen. Lothar möchte seinen Nachnamen nicht in vollem Umfang in den Medien lesen. Er steht am Stand der Anonymen Alkoholiker, von denen viele schon gehört haben dürften. Lothar sieht derzeit ein großes Problem: „Wir sehen in den Gruppen zurzeit leider eine Zunahme von jungen Menschen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren. Viele besuchen regelmäßig die Treffen, einige kommen sogar jeden Tag um sich auszutauschen und das ist für unsere Arbeit enorm wichtig.“

Lothar betont dabei, dass die Angebote alle unentgeltlich sind und die Finanzierung selbstständig organisiert wird. Ein Stand fällt besonders auf, an dem viele selbstgemalte Bilder ausgestellt werden. „ALOS – Aktives Leben ohne Sucht“ organisiert alle 14 Tage einen Kreativkurs. Organisatorin Ivina Brunn erklärt die Vorteile: „Wir bieten den Kurs für Süchtige und deren Angehörige an. Suchtkranke haben oft keinen Antrieb, mit Hilfe des Kreativkurses wollen wir für neue Motivation sorgen, die Menschen sollen wieder Lust bekommen, etwas zu machen.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Die Besucher und Ansprechpartner tauschen sich miteinander aus und informieren sich über die unterschiedlichen Angebote der Selbsthilfegruppen. Zur Durchführung des Tages gehört auch eine Bühne, die extra Barrierefrei aufgebaut worden ist. Der Wanheimer Pfarrer Okko Herlyn eröffnete den Tag mit einem eigens für die Selbsthilfe geschriebenen Liedes, dass zusammen mit einem Chor vorgetragen wurde. „Du bist stärker als du denkst“ war die Kernaussage und soll allen Betroffenen Mut machen.

>>Der Draht zur Selbsthilfe-Kontaktstelle

Menschen, die erkrankt sind, zu viel Alkohol trinken, Drogen nehmen oder oft sehr traurig sind, können sich an die Selbsthilfe-Kontaktstelle wenden.

In der Selbsthilfe-Gruppe sprechen die Betroffenen über ihre Probleme und helfen sich selbst. Eine Selbsthilfegruppe ist keine Therapie und kann kostenfrei besucht werden.

Die Selbsthilfe-Kontaktstelle ist unter 0203 60 99 041 erreichbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg