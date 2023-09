Warum Hubschrauber Christoph 9 am Hauptbahnhof landete

Der Hubschrauber Christoph 9 landete am Freitag auf dem Bahnhofsvorplatz in Duisburg.

Duisburg. Rettungshubschrauber Christoph 9 landete am Freitag mitten in der Duisburger Innenstadt. An Bord hatte er Notarzt und Rettungssanitäter.

Mit lautem Piepen kündigte er sich an, landete dann auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Duisburg: Hubschrauber Christoph 9 hat am Freitag kurz vor Mittag einen Einsatz mitten in der Innenstadt gehabt.

Nach Auskunft von Polizei-Pressesprecher Jonas Tepe handelte es sich um einen internistischen Notfall. Der Hubschrauber wird immer dann eingesetzt, wenn andere Rettungskräfte mit dem Auto nicht schnell genug zum Einsatzort gelangen können.

In diesem Fall hat ein Polizeiwagen den Notarzt zum Einsatzort Am Buchenbaum gebracht. Wenig später startete er auch wieder, flog senkrecht am Mercator One hoch und hob ab Richtung Süden.

