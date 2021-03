Auch am Duisburger Rathaus wird am Samstagabend das Licht ausgeschaltet.

„Earth Hour“ Warum es in Duisburg am Samstagabend dunkel wird

Duisburg. Unter anderem am Forum Duisburg, der Salvatorkirche und dem Stadtwerketurm wird am Samstag die Außenbeleuchtung abgeschaltet. Das ist der Grund.

In Duisburg wird es am Samstagabend für eine Stunde lang dunkel: Grund dafür ist die „Earth Hour“, an der sich unter anderem die Stadt, die evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg und das Forum beteiligen.

Um 20.30 Uhr soll an bekannten Orten für eine Stunde das Licht ausgeknipst werden: Dazu zählen unter anderem die Salvatorkirche, der Landschaftschaftspark Nord, das Forum, der Stadtwerketurm, die Landmarke „Tiger & Turtle“ sowie das Rathaus.

„Earth Hour“: Auch Duisburger sollen Licht ausschalten

Auch Bürger sind dazu aufgerufen, bei der symbolischen Aktion des WWF, die ein stärkeres Bewusstsein für Klima- und Ressourcenschutz schaffen soll, für eine Stunde das Licht zu Hause auszuschalten.

Im Jahr 2020 nahmen weltweit Menschen in über 180 Ländern an der „Earth Hour“ teil. In Deutschland beteiligten sich im damals rund 400 Städte und Gemeinden.