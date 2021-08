Warum Duisburgs Stadtwerketurm in Regenbogenfarben strahlte

Duisburg. Der Stadtwerketurm in Duisburg hat am Samstagabend in Regenbogenfarben geleuchtet. Was hinter der speziellen Beleuchtung steckte.

Der Duisburger Stadtwerketurm ist am Samstagabend als Zeichen für Toleranz in Regenbogenfarben erstrahlt. Die spezielle Beleuchtung löste am Christopher Street Day in Duisburg das klassische Grün ab.

Auch die Five-Boats im Innenhafen wurden bunt angestrahlt. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass der bekannteste Turm Duisburgs ein Regenbogen-Gewand trug.

Bereits zur EM-Partie zwischen Deutschland und Ungarn hatte die Stadt so ein Zeichen für Vielfalt gesetzt.

