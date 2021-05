Warum die Duisburger beim Einkauf auf Palmöl verzichten

Duisburg. Duisburger haben geschrieben, warum sie auf Produkte mit Palmöl verzichten. Bei einigen fehlt ein bekannter Aufstrich auf dem Frühstückstisch.

Achten die Duisburger beim Einkauf darauf, ob Palmöl in dem Produkt verarbeitet ist? Für das beliebte Billigfett mit guten Verarbeitungseigenschaften wird der Regenwald abgeholzt. Orang Utans, Tiger und andere Tiere sind deswegen vom Aussterben bedroht, die Arbeiter auf den Plantagen leben nach Aussagen von Kritikern unter unsäglichen Bedingungen. Doch: Palmöl durch andere Fette zu ersetzten, ist schwer. Wir haben Duisburger bei Facebook zu ihrem Einkaufsverhalten befragt. Das sind die Ergebnisse:

Sandra Hensinger nennt ein prominentes Beispiel, bei dem sie wegen Palmöl auf den Kauf verzichtet: „Nutella kaufe zum Beispiel nicht mehr“, berichtet sie.

Jana Writsch beschreibt eine Schwierigkeit beim Gang durch die Supermarktregale: „Ich versuche Produkte mit Palmöl zu vermeiden. Es ist aber schwierig zu erkennen und ich habe nicht immer die Zeit die Zutatenliste zu lesen.“

Produkte mit Palmöl vom Einkaufszettel verbannen? Das meinen Duisburger

Martina Elisabeth Meyer beobachtet die Entwicklung ebenfalls kritisch. Als Affenliebhaberin sei es ihr bei ihrem Einkauf auf Produkte mit Palmöl zu verzichten. „Leider ist die Industrie so weit fortgeschritten, dass man häufig Produkte erwischt, die kurz vorher noch palmölfrei waren. Wenn ich Zeit habe, dann scanne ich die Produkte mit Palmöl in der App Replace Palmöl. Wenn da viele mitmachen, besteht die Chance, dass sich vielleicht doch noch was ändert bevor es zu spät ist“, ergänzt sie.

Viele Duisburger berichten, dass sie keine Waren mehr kaufen, die Palmöl enthalten. „Ist Palmöl in einem Produkt, wird es nicht gekauft“, nennt Anni Milano ihre feste Regel. „Ich versuche es zu vermeiden, habe allerdings dadurch erst festgestellt wo Palmöl überall enthalten ist“, schreibt Gabi Henrichs.

„Mir kommt kein Produkt ins Haus, das mit Palmöl hergestellt wird“, unterstreicht Sandra Fromm.

Die Umfrage hat also in Duisburg ein deutliches Stimmungsbild ergeben.

