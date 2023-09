Warum der Mordfall Tarek Dib-Kastner erst jetzt bekannt wird

Ein Duisburger Mordfall wird am Mittwoch, 13. September, in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ von Duisburger Ermittlerinnen und Moderator Rudi Cerne vorgestellt. Es geht um die Vergiftung von Tarek Dib-Kastner (52).

Das liegt an der außergewöhnlichen Wendung und am Verlauf der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat nun 3000 Euro Belohnung für zielweisende Hinweise ausgelobt.

Duisburger Mordfall bei „Aktenzeichen XY… Ungelöst“ (ZDF): Leichnam Tarek Dib-Kastners wurde im Libanon exhumiert

Im November 2022 wurde der 52-jährige Tarek Dib-Kastner tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der Vater von zwei Kindern wohnte allein im Duisburger Stadtteil Vierlinden (Bezirk Walsum). Am Fundort und bei der Leichenschau seien keine Hinweise auf ein Verbrechen aufgefallen. Die Leiche des Deutsch-Libanesen wurde freigegeben und in den Libanon überführt. Dort wurde der Mann wenige Tage nach seinem Tod bestattet.

Etwa eine Woche nach dem Leichenfund bekam die Polizei einen Hinweis: Tarek Dib-Kastner sei vergiftet worden und ihm seien zwei wertvolle Uhren gestohlen worden. Eine der beiden Luxusuhren, es handelt sich um Modelle der Marken Breitling und Maserati, soll etwa 3000 Euro wert sein.

Die „Wohnung des Toten wurde noch einmal gezielt durchsucht und einiges gefunden“, erläutert Kriminalhauptkommissar Henning Wollmann. Wegen der neuen Erkenntnisse flogen im Dezember 2022 eine Rechtsmedizinerin, die zuständige Staatsanwältin und der Leiter der Mordkommission in den Libanon.

Der Leichnam Dib-Kastners wurde exhumiert. „Die Untersuchungen ergaben als Todesursache dann tatsächlich eine Überdosis des Schmerzmittels Methadon“, erklärt nun Polizeisprecher Stefan Hausch. Näher gehen die Ermittler auf diesen Befund zurzeit nicht ein.

Jill McCuller und Chantal Louven zu Gast bei Rudi Cerne

Warum sie mit dem Fall seit mehr als acht Monaten nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind? „Dafür gab es kriminaltaktische Überlegungen“, antwortet Hausch. „Und jetzt gibt es wiederum kriminaltaktische Überlegungen, an die Öffentlichkeit zu gehen.“

In der ZDF-Sendung am Mittwochabend mit Moderator Rudi Cerne werden die zuständige Staatsanwältin Jill McCuller und Kriminaloberkommissarin Chantal Louven sich mit Fragen und Fotos der verschwundenen Armbanduhren ans TV-Publikum wenden. Die Rufnummern entsprechender Hinweis-Telefone werden während der Sendung eingeblendet.

3000 Euro Belohnung für zielführende Hinweise

Unabhängig davon nimmt die Mordkommission Hinweise zur Aufklärung der Tat auch unter der bekannten Nummer des Duisburger Präsidiums an: unter 0203 2800 .

. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt.

