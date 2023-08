Warum der Bauzaun in der Duisburger City zur Galerie wird

Duisburg. Der Bauzaun an der Riesen-Baustelle Düsseldorfer Straße in der Duisburger City soll bunt werden. Diese Pläne haben Citymanager und Künstler.

Die Düsseldorfer Straße in der Duisburger Innenstadt ist im Wandel. Dort, wo sich die früher die ehemalige Stadtbibliothek befand, klafft ein Loch, auf dem irgendwann die Torhäuser Nord und Süd entstehen sollen. Während der Bauphase schlängelt sich seit geraumer Zeit ein Bretter-Bauzaun die Straße entlang. Aus der kahlen Fläche soll nun etwas Buntes entstehen. Die Citymanager und Quartiersentwickler von „Duisburg Business & Innovation“ (DBI) haben sich gemeinsam mit engagierten Duisburgern etwas ausgedacht: Pünktlich zum Platzhirsch-Festival soll die Fläche künstlerisch genutzt werden.

Auf die Idee gebracht wurden die DBI-Leute von der Kunsthistorikerin Annika Forjahn. Beruflich betreut die Duisburgerin eine private Kunstsammlung. Privat interessiert sie sich zudem für Streetart und kontemporäre Kunst. „Ich habe mich schon immer für Kunst interessiert, was dann auch darin mündete, dass ich Kunsthistorikerin geworden bin. Urban Streetart hat mich aber schon immer besonders gereizt“, erzählt Annika Forjahn. Zusammen mit dem Team des Citymanagements entwickelte sie das Konzept für die Aktion.

Freiluftausstellung in der Duisburger Innenstadt startet mit einem Workshop

Der Zaunkönig ist an verschiedenen Hauswänden in Duissern zu finden. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Am Samstag, 26. August, geht’s ab 11 Uhr los. „Entstehen soll eine einzigartige Streetart-Freiluftausstellung, die Anwohner und Stadtbesucher zu einer Erkundung einlädt und die Baustelle in ein buntes Gewand kleidet. Bis die Torhäuser stehen, wird es nämlich noch einige Zeit dauern. Hierzu wurden zahlreiche Streetart-Künstlerinnen und -künstler aus Duisburg und den benachbarten Städten eingeladen, die ihre Paste-Up-Werke und Sticker an der Wand anbringen werden“, schwebt den Machern vor. Paste-Up sind große Plakate, die mittels Kleister an die Wand geklebt werden. Wer nicht nur zuschauen möchte, kann am parallel laufenden Workshop, zu dem jeder dazukommen kann, die Grundlagen des Paste-Up erlernen und das Ergebnis ebenfalls am Zaun anbringen.

Ob sich wohl auch die Erschaffer des putzigen Zaunkönigs, der vornehmlich am Ludgeriplatz in Neudorf und in Duissern unterwegs ist, oder vom Piranha blicken lassen? Letzterer adelt Orte des Umbruchs. Verlassene Ecken, an denen etwas Neues entsteht – wie etwa am St. Vincenz-Hospital, in der Altstadt oder auch am Hauptbahnhof. Die Künstler arbeiten bisher im Verborgenen, denn an anderen Wänden sind die Kunstwerke eine rechtliche Grauzone. Manchmal werden sie aber auch vom Regen wieder weggespült und blättern ab.

Wer Lust hat, mitzumachen, kann gerne vorbeikommen – Künstler geben Tipps

Willkommen sind am Samstag alle, die Lust haben, sich kreativ auszuprobieren – Kunstkenntnisse oder Erfahrungen sind nicht erforderlich. Materialien wie Papier, Stifte, Scheren, Kleister und Pinsel werden gestellt. Künstler begleiten die Teilnehmer, geben Tipps und plaudern, wie sie zur Sticker- und Paste-Up-Kunst fanden. Der Workshop ist kostenlos.

„In Köln und Düsseldorfer gibt es einen Treffpunkt der Streetart-Szene, in Duisburg leider nicht. Dort sind auch wesentlich mehr Künstler unterwegs. Einige wollen auch am Samstag dabei sein“, erklärt Annika Forjahn auf Nachfrage.

Nach dem Auftakt soll das Projekt sich dann „als offene, sich stetig weiterentwickelnde und wachsende Galerie“ etablieren, an der auch zukünftig legal Sticker und Paste-Ups angebracht werden dürfen. Zuschauer, etwa vom „Platzhirsch Festival“, sind herzlich willkommen, die Verwandlung live zu verfolgen.

