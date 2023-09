Im Falle einer Katastrophe muss die Bevölkerung gewarnt werden. Das geschieht auch durch Sirenen. Im Video: So klingen die einzelnen Warnsignale.

Bevölkerungsschutz Warntag in Duisburg: Zuletzt Pannen bei Sirenen-Probealarmen

Duisburg. Am bundesweiten Warntag am Donnerstag ist die Spannung in Duisburg groß: Hier gab es bei Sirenen-Tests zuletzt Defekte, Störungen und Fehlalarme.

Beim bundesweiten Warntag am 14. September heulen die Sirenen (hoffentlich) auch im gesamten Duisburger Stadtgebiet wie geplant mit. Der Probealarm soll am kommenden Donnerstag um 11 Uhr ausgelöst werden. Zuletzt lief es bei den Tests in Duisburg nicht rund.

Duisburg am Donnerstag, 14.9.: Bundesweiter Warntag – Sirenen heulen ab 11 Uhr

„Der Beginn des Alarms wird mit einem einminütige Dauerton für die Entwarnung ausgelöst“, erläutert die Stadtverwaltung im Voraus.

des Alarms wird mit einem für die ausgelöst“, erläutert die Stadtverwaltung im Voraus. „Es folgt der einminütige auf- und abschwellende Heulton für die Warnung.

der einminütige für die Warnung. Zum Abschluss erfolgt wieder das Entwarnungssignal.“

Über den Sirenentest informieren am Tag des Probealarms auch das kostenlose Gefahrentelefon der Stadt (0800/112 13 13) und die Warn-App „NINA“. Am Donnerstag sollte zudem das sogenannte Cell Broadcast über das Modulare Warnsystem (MoWaS) ausgelöst werden – das im Februar 2023 eingeführte System soll eine Mitteilung an alle eingeschalteten Smartphones senden. Dazu und zum Warntag informiert das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf www.bbk.bund.de.

Die Feuerwehr Duisburg stützt sich bei der Auswertung des Probealarms am Donnerstag nach eigenen Angaben auf die „eigene technische Analyse des Sirenensystems“.

Sirenen: Alarm-Pannen in Duisburg 2021 und 2023

Im März 2023, am vorigen NRW-Warntag, hatten die Sirenen in Duisburg ihr Programm versehentlich gleich zweimal abgespielt: das erste Mal ab 11 Uhr, das zweite Mal ab 12.07 Uhr. Ein Stadtsprecher erklärte mit einem technischen Defekt.

Die damalige Bilanz der Stadt: An 76 von 81 Standorten habe es grundsätzlich funktioniert. Zu den fünf nicht funktionierenden Sirenen erklärte die Verwaltung: Eine Sirene habe sich in Reparatur befunden; an zwei Standorten lagen bekannte Störungen der Datenanbindung vor, die kurzfristig behoben werden sollten; zwei weitere Sirenen hatten „nicht vollumfänglich funktioniert und nur den Warnton bzw. den Entwarnton abgegeben. Die Gründe hierfür werden derzeit ermittelt.“

Auch am 16. September 2021 heulten die Duisburger Sirenen auf – obwohl es keinen Probe-Alarm gab. Erst um 9.52 Uhr, dann um 10.06 Uhr. Der Warnton, der die Duisburger aufgeschreckt hatte, war ein Fehlalarm. Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann erklärte: „Es war ein menschlicher, handwerklicher Fehler. Das darf nicht passieren, ist uns aber leider passiert. Wir können uns für die Aufregung nur bei allen Bürgerinnen und Bürgern entschuldigen.“

Beim letzten bundesweiten Sirenen-Warntag im Dezember 2022 hatten in Duisburg laut Feuerwehr nur 76 von 82 Warnsirenen im Stadtgebiet einwandfrei funktioniert. Unklar war damals zunächst beispielsweise, warum die Sirene an der Agentur für Arbeit an der Wintgenstraße in Duissern stumm geblieben war.

In Duisburg gibt es 82 Sirenen, die die Bevölkerung warnen sollen. Im Bild: die Mast-Sirene an der Ecke Neustraße/Unterstraße im Stadtteil Bergheim. Foto: Stadt Duisburg

