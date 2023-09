Warntag: Duisburger bemängeln geringe Lautstärke der Sirenen

82 Sirenen gibt es in Duisburg, 80 sind eingeschaltet: Nach dem Probe-Alarm am bundesweiten Warntag wunderten sich Anwohner über die geringe Lautstärke der Warnungen. Ausfälle gab es auch wieder in Duisburg.

Duisburg. Am bundesweiten Warntag wunderten sich viele Duisburger über die mutmaßlich geringe(re) Lautstärke der Sirenen. Nicht alle funktionierten.

Am bundesweiten Warntag haben am Mittwoch auch in Duisburg Sirenen aufgeheult – aber wie schon bei vorangegangenen Tests nicht alle. Viele Duisburger äußerten sich verwundert über die geringe Lautstärke der Sirenen.

Unsere Redaktion hatte bei Facebook nach dem Probe-Alarm gefragt: „Habt ihr den Alarm durch die Sirenen und auf euren Handys gehört?“ Die Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer bejahte dies, aber darunter mischten sich Kommentare wie dieser: In Alt-Walsum sei der Alarm „selbst bei komplett geöffnetem Fenster“ kaum zu hören gewesen – die „letzten Male war es definitiv viel lauter!“ Eine Frau berichtete, in Wanheimerort wären die „gedämpft“ wirkenden Sirenen „kaum oder gar nicht zu hören, würde z.B. Radio laufen“.

Die geringe Lautstärke thematisierten in den Kommentaren gleich mehrere Anwohner aus Walsum, zudem solche aus Overbruch, Röttgersbach („kaum zu hören – und das bei offenem Fenster“), Rheinhausen, Kaßlerfeld („sehr leise“), Wedau („Sirenen draußen kaum gehört neben dem Sana Klinikum“), Wanheim, Duissern („extrem leise im Unterrichtsraum“) und Neudorf („bei geschlossenem Fenster hätte ich es nicht gehört“). Auch am Hauptbahnhof ging der Warnton beinahe im Verkehrslärm unter.

Stadt Duisburg: System kontrolliert Lautstärke der Sirenen nicht

In einer Mail an die Redaktion kritisierte eine Leserin: „Um 11.06 heulten die Sirenen in Meiderich los, bei geschlossenem Fenster war da kaum was zu hören. Mit Musik im Hintergrund wäre nichts zu hören gewesen! Eine Entwarnung hat es bis jetzt (12.42 Uhr) nicht gegeben!“

Stadtsprecher Falko Firlus erklärte, das „Monitoring-System“ der Feuerwehr überprüfe die Lautstärke der Sirenen nicht. Zur Aufarbeitung, etwa mit Schallpegelmessungen, sei es wichtig, dass Anwohner ihre Beobachtungen an die Stabsstelle Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz mailen: an kub@feuerwehr.duisburg.de.

Die offizielle Bilanz der Stadt: Die Auslösung der Sirenensignale „Entwarnung“ (einminütiger Dauerton), „Warnung“ (eine Minute auf- und abschwellender Heulton) und „Entwarnung“ „funktionierte grundsätzlich wie erwartet“. Von den 80 aktivierten Sirenen sollen 72 dreimal angesprungen sein.

Feuerwehr: Zwei Ausfälle und sechs Fragezeichen

Probleme gab es laut Stadt hier: Eine Sirene an der Koloniestraße habe nicht ausgelöst, eine weitere an der Wintgensstraße habe „den ersten Warnton nicht ausgegeben“. Die Stadt ermittle die Ursachen. An sechs weiteren Standorten sei die Kommunikation zwischen Feuerwehr-System und Sirenen gestört gewesen: an Ruhrorter Straße, Am Wittrahm, Im Spenskamp, an Albert-Einstein-Straße, Mattlerstraße und Am See. Ob diese Sirenen funktionierten, habe darum nicht überprüft werden können.

In Duisburg gibt es eigentlich 82 Sirenen: Die Anlagen an der Straße Kiffward und an der Kruppstraße waren wegen Baumaßnahmen im Vorfeld abgebaut worden.

