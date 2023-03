Warnstreik in Duisburgs: Kitas und Jugendzentren bleiben zu

In der letzten Woche sind bereits Mitarbeiter aus kommunalen Unternehmen wie der DVG in Duisburg auf die Straße gegangen. Der nächste Warnstreik folgt am Mittwoch.

Duisburg. Warnstreik in Duisburg zum Internationalen Frauentag: In Kitas, Jugendzentren und städtischen Ämtern bleibt Mittwoch das Licht aus.

Am Internationalen Frauentag streiken Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in kommunalen Einrichtungen und Dienststellen des Sozial- und Erziehungsdienstes in Duisburg. Konkret heißt das: Kitas bleiben zu, im Jugendamt und im Amt für Soziales und Wohnen wird kaum jemand zu erreichen sein, die Jugendzentren bleiben geschlossen, der Offene Ganztag fällt aus, zählt Gewerkschaftssekretär Markus Renner auf. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten für Mittwoch, 8. März, zu einem bundesweiten Branchenstreik- und Aktionstag aufgerufen.

„Der internationale Frauentag steht seit über 100 Jahren für Gleichberechtigung und gerechte Bezahlung von Frauen. Gerade in der Sozialen Arbeit, in der nach wie vor überwiegende Frauen arbeiten, zeigt sich bis heute, dass die Auseinandersetzung um eine faire Bezahlung von Frauen weiter andauert“, so Dagmar Acosta-Navarro, Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den Sozial-und Erziehungsdienst.

Arbeit in Kitas besser bezahlen, „sonst laufen uns die Beschäftigten weg“

Die Soziale Arbeit sei zu 83 Prozent eine Branche, in der überwiegende Frauen tätig sind, bei den Erzieherinnen in den Kitas betrage der Anteil sogar 94 Prozent, heißt es in der Pressemitteilung von Verdi. Ob in Teilzeit oder als befristet Beschäftigte, spüren Frauen dort die Folgen der aktuellen Krisen am deutlichsten: „Armut, Isolation, Streit und Gewalt, aber auch gesellschaftliche Spaltungen führen zu einem Anstieg der Arbeitsbelastung im sozialen Bereich“, sagt Gewerkschaftssekretär Markus Renner. „Unzureichende Personalschlüssel und aufgrund von Fachkräftemangel unbesetzte Stellen spitzen die Arbeitssituation zu.“

Es mangele an finanzieller Anerkennung für die Arbeit in den sozialen Berufen. Zudem fehlen im Bereich der Kindertagesstätten bundesweit rund 170.000 Fachkräfte. Dagmar Acosta-Navarro kritisiert die Haltung der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen: „Die Arbeit in den Kitas ist besser zu bezahlen, damit sie attraktiver wird. Sonst laufen uns die Beschäftigten weg.“

