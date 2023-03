Warnstreik in Duisburg: Kitas, Busse, Sparkasse und Ämter zu

Ende Februar sind streikende Mitarbeiter der DVG zu einer Kundgebung in Richtung Rathaus gezogen. Am Dienstag werden erneut viele Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrer streiken.

Duisburg. Busse, Sparkassen, Kitas: Verdi ruft am Dienstag zum Streik im Öffentlichen Dienst auf. Hier kommt es in Duisburg zu Einschränkungen.

Die Gewerkschaft Verdi ruft in Duisburg, Wesel, Kleve, Dinslaken und Voerde die Beschäftigten der Kommunen, im Nahverkehr, den Sparkassen, der Ver- und Entsorgung, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltungen sowie im Gesundheitswesen und anderen Bereichen am Dienstag, 21. März, erneut zum Streik auf.

„Wir gehen davon aus, dass die Busse und Straßenbahnen im Depot bleiben, viele Kitas und Sparkassen geschlossen sein werden, die Mülltonnen nicht geleert werden und städtische Dienstleistungen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen“, beschreibt Verdi-Tarifkoordinator Gustav Wilden die Auswirkungen. Im Gesundheitsbereich gäbe es Notdienste, so dass alle lebenswichtigen Leistungen erbracht werden. Bei der DVG werden lediglich die sechs Nachtexpresslinien „ganztägig jede Stunde fahren“, kündigt das Unternehmen an.

Dem Öffentlichen Dienst „laufen die Leute davon“

„Die Arbeitgeber müssen den Ernst der Lage begreifen“, appelliert Wilden kurz vor der dritten Verhandlungsrunde an die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und den Bund. Vor allem in den unteren und mittleren Entgeltgruppen müsse es eine deutliche Gehaltssteigerung geben, um Reallohnverluste zu vermeiden. „Sonst wissen die Menschen nicht mehr, wie sie über den Monat kommen sollen.“ Außerdem müsse der öffentliche Dienst angesichts des Fachkräftemangels attraktiver werden, unterstreicht Wilden. „Uns laufen die Leute weg aus dem Öffentliche Dienst und gehen dahin, wo sie mehr verdienen.“

In der dritten Verhandlungsrunde (27. bis 29. März in Potsdam) - werde ein deutlich besseres Angebot erwartet, so der Gewerkschafter, sonst „läuft der Konflikt auf einen langen und heftigen Erzwingungsstreik hinaus.“ Die Streikenden aus der Region werden am Dienstag in Mönchengladbach an einer der drei landesweiten Demonstrationen und Kundgebungen teilnehmen.

