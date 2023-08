Warnstreik in Duisburg: Ikea, Kaufland und Edeka betroffen

Duisburg. Auch in Duisburger Supermärkten sowie bei Ikea streiken am Freitag Beschäftigte. Diese Duisburger Kaufland- und Edeka-Märkte sind betroffen.

In den laufenden Tarifverhandlungen für den Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi in NRW für Freitag Beschäftigte in ausgewählten Betrieben zum Warnstreik aufgerufen. Auch in fünf Duisburger Märkten sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Tag lang die Arbeit niederlegen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Zu einer Streikveranstaltung in Mönchengladbach erwartet Verdi 500 Streikende, darunter möglicherweise zahlreiche Beschäftigte aus Duisburg. Nach Verdi-Angaben seien diese Geschäfte betroffen:

Streik im Duisburger Einzelhandel: Ikea-, Edeka- und Kaufland-Filialen betroffen

Ikea Duisburg, die Kaufland-Filialen in Kaßlerfeld Auf der Höhe und in Walsum Am Kometenplatz sowie die Edeka-Märkte in Neudorf am Sternbuschweg und in Buchholz an der Düsseldorfer Landstraße. Welche Auswirkungen die Aufrufe haben, ist unklar: Die Märkte selbst bemühen sich jeweils, die Ausfälle kurzfristig zu kompensieren.

„Obwohl die Tarifverträge bereits Ende April ausgelaufen sind, haben die Arbeitgeber bis heute keine Angebote vorgelegt, die den dramatischen Preissteigerungen etwas entgegensetzen“, kritisiert Silke Zimmer, Verdi-Verhandlungsführerin für den Einzelhandel und den Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeitgeberseite bietet bislang für das Jahr 2023 zwischen 5,1 und 5,3 Prozent Entgelterhöhung.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg