„Wapo Duisburg“: Wann die neue ARD-Vorabendserie startet

Duisburg. Die ARD hat unter anderem im Innenhafen für die neue Vorabendserie „Wapo Duisburg“ gedreht. Starttermin für die ersten Folgen ist bekannt.

Die neue Serie „Wapo Duisburg“, die zum Teil in der Stadt an Rhein und Ruhr gedreht wurde, läuft ab dem 11. Januar 2022 im ARD-Fernsehen. Die acht Folgen werden immer dienstags um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. In der Serie wird die Arbeit der Wasserschutzpolizei dargestellt. Es geht um Mord, Raub, Entführung und Erpressung – und immer entlang des Rheins.

Für die Polizeiserie haben die Produzenten ein Team aus bekannten deutschen Schauspielern zusammengestellt: Der gebürtige Duisburger Markus John spielt den von der Mordkommission strafversetzten Dickkopf Gerhard Jäger, der Wasser eigentlich wie die Pest hasst. Zur Mannschaft gehört außerdem noch Sonnyboy Frank van Dijk (Niklas Osterloh), der laut Beschreibung jede „freie Minute mit Jetski fahren und flirten verbringt.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Außerdem gehören Karen Böhne als ehrgeizige Chefin und Stefko Hanushevsky als arroganter Kriminalhauptkommissar zum Cast. Nicht mit im Boot sitzt übrigens die lokale Polizeibehörde. Laut den Beamten sei das Drehbuch zu weit von der Realität entfernt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg