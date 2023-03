„Wapo Duisburg“: Neue Folgen der beliebten ARD-Serie starten

Duisburg. Die ARD-Serie „Wapo Duisburg“ startet mit einer zweiten Staffel. Wann es los geht und welche Stars wieder dabei sind. Alle Infos im Überblick.

Die „Wapo Duisburg“ kommt zurück aufs Wasser und die TV-Bildschirme. Ab 11. April werden immer dienstags um 18.50 Uhr die acht neuen Folgen der zweiten Staffel der Vorabendserie im Ersten sowie in der ARD-Mediathek ausgestrahlt.

In den neuen Folgen können die Zuschauerinnen und Zuschauer wieder die Arbeit der Wasserschutzpolizei in Duisburg begleiten – zumindest so, wie sie das Produktionsteam interpretiert: „Es geht um Mord, Raub, Drogenschmuggel, mysteriöse Unfälle und um eine heftige Auseinandersetzung über die Vorherrschaft im Duisburger Currywurstimperium“, heißt es in der Ankündigung zur Serie auf dem öffentlich-rechtlichen Sender.

„Wapo Duisburg“: Duisburger zählt zu den Hauptrollen

Die Verbrecherjagd erfolgt immer entlang des Rheins sowie im größten Binnenhafen der Welt. In der zweiten Staffel sind wieder alte Gesichter zu sehen. Zu den Hauptrollen zählen Markus John, der den von der Mordkommission strafversetzten Gerhard Jäger mimt. „Er hasst Wasser wie die Pest und wird schnell seekrank“, heißt es im Rollenprofil.

Markus John, der 1962 geboren wurde, wuchs 300 Meter Luftlinie vom Drehort entfernt in Duisburg auf. „Für mich als waschechten Duisburger Jung’ ist es ein Glücksfall, dass die Serie dort spielt. So kann ich meine Verbundenheit mit meiner Heimat einbringen“, sagt der Schauspieler.

Yasemin Cetinkaya ist bei der „Wapo Duisburg“ als Arda Turan zu sehen und sie gilt als Kind des Ruhrgebiets. Zum Ermittler-Team gehört auch Niklas Osterloh in der Rolle Frank van Dijk. Er gilt als absolute Wasserratte und schläft sogar auf dem Rhein: Als Wohnsitz hat der Sonnyboy ein altes Hausboot auserkoren.

Die ARD strahlt ab 11. April die neuen Folgen der „Wapo Duisburg“ aus. Zum Cast gehören auch wieder die Schauspieler Yasemin Cetinkaya, Markus John (m.) und Niklas Osterloh. Foto: Martin Valentin Menke / ARD

„Wapo Duisburg“ überzeugte mit guten Quoten

Für die ARD war die erste Staffel ein Erfolg: Mit einem Marktanteil von 10,6 Prozent, der etwa auf Senderschnitt liegt, haben laut ARD-Angaben 2,67 Millionen Zuschauer pro Folge bei der Verbrecherjagd auf dem Wasser eingeschaltet. Hinzu kommen die Zugriffe in der ARD-Mediathek.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die „Wapo Duisburg“ ist eine Produktion aus dem Hause Warner Bros. im Auftrag der ARD unter Federführung des Westdeutschen Rundfunks für „Das Erste“. Die Aufnahmen für die Serie fanden nicht nur in Duisburg statt, sondern auch in Monheim, Leverkusen, Düren und Köln. Gedreht wurde von Juni bis September.

Bei der Produktion saß die Duisburger Polizei nicht mit im Boot: Die Verantwortlichen hatten sich im Vorfeld der ersten Staffel gegen eine Zusammenarbeit entschieden, da ihnen das Drehbuch zu weit vom eigentlichen Arbeitsalltag der Wasserschutzpolizei entfernt erschien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg