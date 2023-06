„Wapo Duisburg“: ARD-Serie wird fortgesetzt – erste Details

Duisburg. Die ARD-Serie „Wapo Duisburg“ bekommt eine dritte Staffel. Darsteller, Folgen, Inhalt und Sendetermine – alle Details zur Serie im Überblick.

Die zweite Staffel der beliebten ARD-Serie „Wapo Duisburg“ ist beendet – nun verkünden Das Erste und die Produktionsfirma, dass es eine dritte Staffel der Vorabendserie geben wird. Die Dreharbeiten haben sogar schon begonnen. Seit dem 21. Juni stehen die Darsteller und Darstellerinnen wieder vor der Kamera.

„Wapo Duisburg“: Wann kommt die dritte Staffel?

Acht neue Folgen der Krimi-Reihe werden produziert, heißt es in einer Mitteilung. Mord, Raub, Entführung oder andere kriminelle Machenschaften sorgen somit wieder im größten Binnenhafen der Welt für Aufregung und die Zuschauer können vor den TV-Bildschirmen dabei sein. Die Ausstrahlung der dritten Staffel ist für 2024 geplant.

„Wapo Duisburg“: Das sind die Darsteller

Die Produktion nennt auch Details zum Cast: Zu den Hauptrollen zählen wieder Markus John, der den von der Mordkommission strafversetzten Gerhard Jäger mimt. John, der 1962 geboren wurde, wuchs in Duisburg auf. Yasemin Cetinkaya ist in der Serie weiterhin als Arda Turan zu sehen, zum Ermittler-Team gehört auch Niklas Osterloh in der Rolle Frank van Dijk. Zudem verschlägt es neue Gesichter in die Rhein-Ruhr-Stadt und zur Wasserschutzpolizei, so etwa den neuen Kollegen Mark Neumann, gespielt von Timmi Trinks.

Wie geht es mit „Wapo Duisburg“ weiter?

Erste Details gibt es auch zur Handlung: Auf einem Tankschiff wird ein Toter gefunden. Ausgerechnet Ruben van Dijk, der Vater von ,,Wapo“-Kapitän Frank, gerät unter dringenden Tatverdacht...

Wo wird „Wapo Duisburg“ gedreht?

Die „Wapo Duisburg“ ist eine Produktion aus dem Hause Warner Bros. im Auftrag der ARD unter Federführung des Westdeutschen Rundfunks für „Das Erste“. Gedreht werden die acht Folgen mit einer Länge von knapp 48 Minuten noch bis September. Die Aufnahmen für die Serie finden dabei nicht nur in Duisburg statt, sondern auch in Leverkusen, Niederkassel, Brühl und Köln.

Für die ARD waren die ersten beiden Staffel ein Erfolg: Mit einem Marktanteil von 10,6 Prozent, der etwa auf Senderschnitt liegt, haben laut ARD-Angaben bei der ersten Staffel 2,67 Millionen Zuschauer pro Folge bei der Verbrecherjagd auf dem Wasser eingeschaltet. Die zweite Staffel von „Wapo Duisburg“ kommt im Durchschnitt auf 2,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,5 Prozent. Hinzu kommen die Zugriffe in der ARD-Mediathek.

Niklas Osterloh spielt bei „Wapo Duisburg“ Frank van Dijk. Foto: ARD/Martin Valentin Menke

