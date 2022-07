Wann und wo es wieder Segway-Touren durch Duisburg gibt

Ab durch die Mitte: In Duisburg gibt es jetzt wieder Segwaytouren durch den Süden und den Norden.

Duisburg. Im Sommer können Duisburger und Besucher die Stadt auf einem Segway erkunden. Durch welche Bezirke die Touren führen und wo es Karten gibt.

Im Sommer werden wieder Segway-Touren durch den Duisburger Süden und den Duisburger Norden angeboten. Mit dem zweirädrigen Gefährt, dass durch Gewichtsverlagerung gesteuert wird, geht es am 16. Juli und am 27. August durch den Sportpark Wedau und um die Sechs-Seen-Platte.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Am 6. August und am 24. September führt die Tour dann durch Meiderich, den Hafen und zum Landschaftspark Nord. Alle Touren dauern zweieinhalb Stunden und beginnen mit einer Segway-Einweisung. An den markanten Punkten der Touren werden Zwischenstopps eingelegt.

Auf dem Segway durch Duisburg: Hier gibt es Tickets

Die außergewöhnlichen Rundfahrten werden gemeinsam vom Duisburger Gästeführer Jupp Tolle, Duisburg Marketing und dem Anbieter „Seggy Spass Sonsbeck“ angeboten. Unter seggyspass-sonsbeck.de gibt es weitere Informationen zu den Touren. Dort kann auch die Teilnahme gebucht werden. Für größere Gruppen, zum Beispiel Firmen oder Vereine, können Segway-Touren direkt bei Duisburg Marketing gebucht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg