Wann erreicht das Rhein-Hochwasser Duisburg? Die Prognose

Experten haben am Freitag vor einem gefährlichen Rhein-Hochwasser in Duisburg gewarnt (wir berichteten). Die Scheitelwelle sollte nach der Prognose am Ende dieser Woche für Pegelstände von bis zu zehn Metern sorgen. Hat sich an der Vorhersage etwas geändert? Worauf müssen sich Duisburgerinnen und Duisburger gefasst machen?

Schneeschmelze in den Bergen und starke Regenfälle haben bereits im Süden Deutschlands den Rheinpegel deutlich ansteigen lassen. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz meldet für den Bereich zwischen Neuburgweier in der Nähe von Karlsruhe und Oberwinter bei Bonn eine „mäßige Hochwassergefährdung“ und erwartet den höchsten Pegel der vergangenen zwei Jahre.

Die Wassermassen werden laut der aktuellen Vorhersage in der zweiten Wochenhälfte Duisburg und den Niederrhein erreichen. An der elektronischen Messstelle in Ruhrort wurde am Dienstagmorgen ein Pegelstand von 7,13 Metern gemessen. Die Prognose des Bundesamtes für Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung rechnet schon bis Mittwochmorgen mit einem Anstieg auf 7,50 Meter.

Hochwasser in Duisburg: Prognose korrigiert

Stadtsprecherin Susanne Stölting berichtet darüber hinaus: „Wir rechnen immer noch damit, dass der Höhepunkt am kommenden Wochenende erreicht wird. Allerdings ist ein Wasserstand von 10 Metern nicht mehr sehr wahrscheinlich.“ Die aktuellsten Hochrechnungen gehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einem Höchststand von 9,30 Meter aus.

Das bedeutet auch: Mit weiteren Sperrungen von Straßen, Zufahrten und Wegen in Ufernähe muss trotzdem gerechnet werden.

Schon jetzt sind Teile der Rheindeichstraße, der Hofstraße, der Dammstraße und der Rheinstraße in Baerl, die NATO-Rampe in Kaßlerfeld sowie die Abfahrten zur Ruhr am Pontwert in Ruhrort gesperrt (Stand Dienstagmittag).

Die zuständigen Wirtschaftsbetriebe werden wohl am Mittwoch das Sperrtor am Marientor schließen, um die Duisburger Altstadt vor Hochwasser zu schützen. Kritisch würde es für diesen Bereich ab einem Wasserstand von 9,80 Meter. Dann würde zum Beispiel der Stadtbahntunnel am Schwanentor geflutet.

Das Sperrtor am Marientor soll am Mittwoch geschlossen werden, um die Duisburger Altstadt zu schützen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Das letzte Rhein-Hochwasser mit historisch hohen Pegelständen liegt fast drei Jahre zurück. Im Februar 2021 wuchs der Strom auf einen Stand von 9,40 Metern an.

