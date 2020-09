Wanheimerort: Täter stehlen Werkzeuge aus einer Werkstatt

Unbekannte haben aus einer Werkstatt in Duisburg eine bislang unbekannte Menge an Werkzeug gestohlen.

Duisburg. Unbekannte haben aus einer Werkstatt in Duisburg eine bislang unbekannte Menge an Werkzeug gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in eine Werkstatt an der Düsseldorfer Straße in Duisburg-Wanheimerort eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Werkzeug.

Das Kriminalkommissariat 14 nimmt Hinweise zu Tatverdächtigen unter 0203 2800 entgegen.

