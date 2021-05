Wanheimerort: Radfahrer von einem abbiegenden Lkw erfasst

Duisburg. Ein Lkw-Fahrer hat in Duisburg-Wanheimerort einen Radfahrer erfasst. Beim Abbiegen übersah der 41-Jährige offenbar den Mann auf dem Rad.

Ein Lkw-Fahrer hat am Montag in Duisburg beim Abbiegen einen Radfahrer erfasst. Der 41 Jahre alte Mann am Steuer des Lastwagens war gegen 13.10 Uhr auf der Düsseldorfer Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Wacholderstraße in Wanheimerort habe abbiegen wollen, habe er offenbar den Radfahrer übersehen. Das berichtet die Polizei.

Der 51-Jährige stürzte mit seinem Rad und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen ging es für den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Wie die Polizei informiert, bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.

