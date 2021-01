Walsum/Neumühl: Polizei Duisburg sucht Zeugen für Einbrüche

Duisburg. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen für zwei Einbrüche am Montag in Alt-Walsum und Neumühl. Ein Täter wurde überrascht und ließ seine Beute fallen.

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Einbrüche im Duisburger Norden und bittet um Hinweise. Wie die Behörde mitteilt, ist ein unbekannter Täter am Montagnachmittag, 4. Januar, in Alt-Walsum eingebrochen.

Demnach stahl er gegen 17.40 Uhr aus einer Wohnung am Krummen Weg eine Spielekonsole und mehrere Videospiele. Er entkam über den Balkon, ließ seine Beute aber vor Schreck wieder fallen, weil ihn ein 26-jähriger Zeuge vor dem Haus überraschte.

Der Täter flüchtete unerkannt, wird aber so beschrieben: Er sei etwa 1,80 Meter groß, trug Jeans, eine dunkle Winterjacke und eine Skimaske.

Unbekannte Täter durchwühlen Schränke in Neumühl

Ein weiterer Einbruch geschah ebenfalls am Montag. Unbekannte brachen laut Polizei in Neumühl zwischen 16.30 und 20.30 Uhr in eine Wohnung an der Theodor-Heuss-Straße ein. Dort durchwühlten sie Schränke. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht klar.

In beiden Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 14 und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

