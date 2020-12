Walsum: Altglascontainer nerven lärmgeplagte Anwohner

Der Lärm der Altglascontainer in Duisburg-Walsum nervt Anwohner André Maßmann und seine Nachbarn. Denn Duisburger werfen ihre leeren Flaschen an der Hildegard-Bienen-Straße auch unerlaubt an den Wochenenden ein. Die städtischen Wirtschaftsbetriebe wollen eine Lösung finden.