Walk-In-Impfungen: Fünf Duisburger Praxen sind dabei

Duisburg. Die Kassenärztliche Vereinigung hat gefragt, welche Praxen Walk-In-Angebote für Corona-Impfungen anbieten wollen. Hier die Duisburger Teilnehmer.

Impfen ohne Termin in der Adventszeit: Nach einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV), haben sich fast 90 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte zurückgemeldet, die an den Adventswochenenden Walk-In-Angebote in ihren Praxen anbieten wollen. Dafür müssten im Vorfeld keine Termine für die Erst-, Zweit- oder auch Booster-Impfung gemacht werden, die Praxen könnten direkt von Impfinteressierten aufgesucht werden, so die KV.

Bei den Terminen handelt es sich um offene Angebote, das heißt, es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Nach der KV-Liste, die auf Auskünften der Praxen beruht und unter https://coronaimpfung.nrw/impfaktionen abrufbar ist, beteiligen sich in Duisburg:

Gemeinschaftspraxis Tasci & Djukanovic, Marktplatz 3, 47198 Duisburg (27.11., 9 bis 12 Uhr)

Praxis Dr. König, Hanielstraße 38, 47198 Duisburg (27.11., 10 bis 13 Uhr)

Praxis mit Herz Dr. Eun-Jo Park, Obermarxloher Straße 120, 47167 Duisburg, (4.12., 9.30 bis 13 Uhr)

Kinderarztpraxis Krämer/Schlenkrich, An den Linden 1, 47279, (4.12., 10 bis 13 Uhr)

Marc Irrgang, Kaiser Friedrich Straße 19, 47169 Duisburg (4.12., 10 bis 13 Uhr).

