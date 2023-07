Waldbrände auf Rhodos: So reagiert Schauinslandreisen

Duisburg/Rhodos. Auf der Urlaubsinsel Rhodos wüten weiter Waldbrände. Der Duisburger Reiseanbieter Schauinslandreisen hat kurzfristig auf die Lage reagiert.

Auf der griechischen Urlaubsinsel Rodos wüten seit Tagen schwere Waldbrände. Der Duisburger Reiseveranstalter Schauinslandreisen hat deshalb zahlreiche Reisen abgesagt.

Betroffen seien Kunden mit Abflug bis zum Mittwoch, 26.7.. Frühestens ab Mitte der Woche könnte sich die Lage vor Ort nach aktuellen Prognosen entspannen. „Reisen in evakuierte Hotels wurden von uns aktiv abgesagt“, heißt es in einer Mitteilung des Reiseanbieters. Die Reisenden würden per E-Mail oder in kurzfristigen Fällen telefonisch informiert.

Schauinslandreisen mit Hinweisen für Urlauber auf Rhodos

Reisen in nicht evakuierte Hotels sagt Schauinslandreisen dagegen nicht aktiv ab.

Einen Hinweis gibt es auch an Urlauber, die auf der Insel von den Waldbränden überrascht wurden: Sie sollen den Anweisungen der Einsatzkräfte unbedingt Folge leisten Ansprechpartner am Urlaubsort sei die Reiseleitung.

