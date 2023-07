Wärmepumpen: Diesen Tarif bieten die Stadtwerke Duisburg an

Duisburg. Um Wärmepumpen mit Ökostrom zu versorgen, bieten die Stadtwerke Duisburg einen neuen Tarif an. So sind die Konditionen des städtischen Anbieters.

Den politisch umstrittenen Wärmepumpen soll eine entscheidende Rolle beim Gelingen der Wärmewende zukommen. Um Wärmepumpen „mit CO2-freiem Ökostrom“ zu versorgen, haben die Stadtwerke Duisburg jetzt einen neuen Wärmepumpen-Tarif eingeführt. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Den Tarif „PartnerStrom Wärmepumpe“ gibt es aktuell für einen Arbeitspreis von 26,82 Cent pro Kilowattstunde und einen jährlichen Grundpreis von 83,43 Euro. Der Tarif habe eine Preisgarantie von zwölf Monaten.

Stadtwerke Duisburg bieten „Online-Wärmepumpen-Check“ an

Die Stadtwerke weisen Immobilienbesitzer außerdem darauf hin, dass diese online „eine schnelle und einfache erste Einschätzung“ bekommen können, ob ihre Immobilie für die Heizung mit einer Wärmepumpe geeignet ist. Um einen Wärmepumpen-Check durchführen zu können, seien nur wenige Kenntnisse zwingend erforderlich. Je detaillierter diese jedoch sind, desto passgenauer werde der Check.

Welche Modernisierungsmaßnahmen sind in den vergangenen Jahren bereits an Dach, Fassade, Fenstern, Außentüren oder den Heizkörpern durchgeführt worden? In welchem Jahr wurde das Haus gebaut? Mit welchem Energieträger wird derzeit die Heizung betrieben und seit wann ist sie in Betrieb? „Antworten auf diese Fragen helfen uns dabei, eine bessere Ersteinschätzung treffen zu können, welche Art von Wärmepumpe in der Immobilie eingesetzt werden könnte“, wird Andreas Burchert, Leiter des Teams für Erneuerbare Energien und Elektromobilität, in der Mitteilung zitiert.

Alle Informationen zum Tarif „PartnerStrom Wärmepumpe“ gibt es online unter www.swdu.de/psw. Zum Online-Wäremepumpen-Check geht es unter www.swdu.de/waermepumpe.

