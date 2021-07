VW-Fahrer rast mit über 100 km/h durch Duisburg-Ruhrort

In Duisburg-Ruhrort hat die Polizei Raser gestoppt.

Duisburg. Mit 108 km/h ist ein VW-Fahrer über den Pontwert in Duisburg gerast. Der Polizei ging der Mann bei Tempo-Kontrollen in Ruhrort ins Netz.

Ein Mann ist am Dienstag in seinem roten VW Caddy mit über 100 km/h über die Straße Pontwert in Duisburg-Ruhrort gerast.

Die Polizei erfasste ihn mit 108 km/h. Vor Ort ist gilt Tempo 50. Den VW-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 280 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Bei den Tempo-Kontrollen am Pontwert fielen sieben Autofahrer besonders auf, weil mit einer Geschwindigkeit von mehr als 70 km/h unterwegs waren.

