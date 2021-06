VW fängt beim Überbrücken plötzlich Feuer – Mann verletzt

Die Feuerwehr konnte den Autobrand in Duisburg löschen.

Duisburg. Ein Auto hat beim Überbrücken in Duisburg-Ruhrort plötzlich Feuer gefangen. Ein 36-Jähriger stand neben dem Wagen und wurde verletzt.

Ein VW hat beim Überbrücken einer Autobatterie in Duisburg-Ruhrort plötzlich Feuer gefangen. Ein 36-Jähriger wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

De Mann hatte am Dienstagmittag auf einem Privatgrundstück gemeinsam mit zwei Bekannten (17 und 19 Jahre alt) ein Überbrückungskabel zwischen dem VW und einem zweiten Auto angebracht. Als die Bekannten den Motor des Starthilfe-Autos anstellten, gab es einen lauten Knall. Aus dem Motorraum des VW schlugen anschließend Flammen.

Brand in Duisburg-Ruhrort: Polizei ermittelt zur Brandursache

Flüssigkeit spritze auf die Kleidung des 36-Jährigen, der neben dem Wagen stand, und entzündete sich. Der Mann rollte sich auf dem Boden und konnte seine brennende Kleidung so selber löschen. Ein Lkw-Fahrer versuchte derweil, den Autobrand in Schach zu halten. Nichtsdestotrotz wurde ein Mercedes durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand letztendlich löschen. Für die Dauer des Einsatzes musste die Straße Am Nordhafen gesperrt werden.

Die Polizei stellte den VW für die Ermittlungen zur Brandursache sicher.

