Vortrag in Duisburg: 1910 kommt die „Hamborner Straßenbahn“

Duisburg. In der Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ im Stadtarchiv Duisburg geht es diesmal um die Eröffnung einer Straßenbahn in Hamborn im Jahr 1910.

Zum Vortrag „29. Oktober 1910 – Die Straßenbahn der Gemeinde Hamborn wird eröffnet“ lädt das Stadtarchiv Duisburg in Zusammenarbeit mit der Mercator-Gesellschaft am Donnerstag, 28. Oktober, um 18.15 Uhr in die Denkstätte im Stadtarchiv am Karmelplatz 5 ein. Dirk Marko Hampel gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Entwicklung des Nahverkehrs in und um Hamborn zwischen 1900 und 1930.

Als einer der letzten Straßenbahnbetriebe des Ruhrgebiets wurde am 29. Oktober 1910 die „Hamborner Straßenbahn“ dem Verkehr übergeben, und das obwohl bereits seit 1900 elektrische Straßenbahnen von zwei Unternehmen auf dem Gebiet der im April desselben Jahres gegründeten Bürgermeisterei Hamborn unterwegs waren.

Nach der Gründung der Stadt Duisburg-Hamborn am 1. August 1929 endete die Eigenständigkeit der „Hamborner Straßenbahn“ nach nicht einmal 20 Jahren. Am 1. Mai 1930 übernahm die „Kreis Ruhrorter Straßenbahn AG“ die Betriebsführung, und im Jahr 1940 ging die „Hamborner Straßenbahn“ in der neugegründeten „Duisburger Verkehrsgesellschaft AG“ auf.

Für die Teilnahme an dem Vortrag gilt die 3G-Regel. Der Eintritt ist frei, eine verbindliche Anmeldung unter stadtarchiv@stadt-duisburg.de ist notwendig.

