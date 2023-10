Vor Pause: Hier tanzen „Let’s Dance“-Stars noch mal zusammen

Foto: From Above Film

Duisburg. Millionen Zuschauer kennen sie aus der Show „Let’s Dance“: Warum Renata und Valentin Lusin vor der Babypause in Duisburg auf dem Parkett standen.

Wenn sie bei der RTL-Show „Let’s Dance“ mit prominenten Tanzpartnern über das Parkett schweben, schauen Millionen an den Bildschirmen zu: Valentin und Renata Lusin. Abseits des Erfolgsformats tanzt das Ehepaar zusammen durch das Leben und die Hallen. Doch nun legen sie – zumindest was die gemeinsamen Auftritte anbelangt – eine Pause ein. Einen ihrer letzten gemeinsamen öffentlichen Tänze konnten ihre Fans in Duisburg bestaunen.

Mit gleich drei Show-Tänzen begeisterte die schwangere Renata am Wochenende mit ihrem Ehemann Valentin das Publikum in der mit 600 Gästen ausverkauften Mercatorhalle. „Das wird es bald erstmal nicht mehr geben, Schatzi“, sagte der Profi-Tänzer zu seiner Frau. Denn die Schwangerschaftspause steht unmittelbar bevor. Renata wird deshalb auch bei der neuen Staffel des RTL-Erfolgsformats fehlen.

Nach Duisburg waren die Lusins wegen der großen Jubiläumsgala der Tanzschule Paulerberg gekommen. Das Traditionsunternehmen wurde in diesem Jahr 120 Jahre alt und feierte das mit einem glamourösen Abend samt Orchester-Band und emotionalen Rückblicken. „Für uns war es ein absolutes Highlight, hier in so viele zufriedene Gesichter unserer Freunde und langjährigen Kunden zu blicken“, sagten Julia und Nico Paulerberg. Die Geschwister führen das Familiengeschäft bereits in vierter Generation. In der Tanzschule lernte übrigens auch Joachim Llambi sein Rüstzeug. Er konnte aus Termingründen an dem Galaabend nur per Videobotschaft grüßen. Dafür war seine Mutter als Ehrengast dabei.

Führen das 120 Jahre alte Traditionsunternehmen in vierter Generation: Julia und Nico Paulerberg. Foto: From Above Film

Tanzschule Paulerberg ist ein Duisburger Traditionsunternehmen

Die Tanzschule Paulerberg wurde 1903 durch Ernst und Marie Paulerberg gegründet, damals an der ehemaligen Mülheimer Straße/Ecke Grabenstraße. Die zweite Generation, Hans und Hedwig Paulerberg, übernahm 1932. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Tanzschule beim letzten Angriff auf Duisburg zerbombt, weshalb der Unterricht zwischenzeitlich in umliegenden Gaststätten stattfinden musste.

1953 machten die Paulerbergs an der heutigen Adresse an der Danziger wieder auf. Mit Harald Paulerberg trat 1965 die dritte Generation ins Familiengeschäft ein. Er wurde das bekannte Gesicht der Tanzschule – auch dank zahlreicher Turniererfolge mit seiner Frau Jutta. Seine Kinder übernahmen den Staffelstab dann im Jahr 2009.

