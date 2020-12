Vor TK Maxx in Duisburg bildete sich am Montagnachmittag eine Warteschlange.

Einkauf Vor Lockdown: Vereinzelt Warteschlangen in Duisburgs City

Duisburg. Kurz vor dem harten Lockdown war die Duisburger Innenstadt am Montag deutlich belebter als zuletzt. Vereinzelt bildeten sich Warteschlangen.

Der Ansturm auf Geschäfte in der Duisburger Innenstadt ist am Montag ausgeblieben. Lediglich vor einzelnen Läden wie zum Beispiel TK Maxx an der Königstraße und der Mayerschen Buchhandlung im Forum bildeten sich zwischenzeitlich Warteschlangen vor den Eingängen.

Trotzdem war die Einkaufszone zur Nachmittagszeit deutlich belebter als zuletzt an Werktagen. Der Hintergrund: Ab Mittwoch dürfen in Nordrhein-Westfalen nur noch Geschäfte im Einzelhandel öffnen, die nicht den täglichen Bedarf abdecken. Somit ist der Dienstag der letzte Einkaufstag im Jahr 2020.

[Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Duisburg lesen Sie jeden Abend im Duisburg-Newsletter. Jetzt hier kostenlos für den Newsletter anmelden.]

Corona-Kontrollen am Wochenende in Duisburg ohne Auffälligkeiten

Polizei und Ordnungsamt kontrollierten am Montag in der Fußgängerzone unter anderem die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und der Maskenpflicht. Die Ordnungshüter waren auch am Wochenende im Stadtgebiet unterwegs. Bei ihren Kontrollen stellten sie jedoch keine verbotenen Versammlungen und Privatfeiern fest.

Laut Stadtsprecher Jörn Esser fielen auch keine Betriebe auf, die entgegen der Coronaschutzverordnung geöffnet hatten.