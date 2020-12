Vor Behindertenwerkstatt: Polizei erwischt 84 Temposünder

Vor der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Duisburg hat die Polizei 84 Temposünder an einem Vormittag erwischt. (Archivfoto)

Duisburg. Bei einer Kontrolle im Bereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Wedau hat die Polizei 84 Temposünder an einem Vormittag erwischt.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Wedau hat die Polizei Duisburg am Mittwochvormittag die Geschwindigkeit von 575 Fahrzeugen gemessen. Die Bilanz: Fast jeder siebter Fahrer war schneller unterwegs als erlaubt.

Insgesamt zählten die Beamten in der 30er-Zone 84 Temposünder. 75 von ihnen kamen mit einem Verwarngeld davon. Neun Fahrer waren mehr als 21 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs. Sie erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und ein Punkt in Flensburg.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]