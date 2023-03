Von Wein- bis Stadtfest: Event-Highlights 2023 in Duisburg

Duisburg. Wein- und Stadtfest, Extraschicht und Co.: 2023 finden wieder viele Events statt. Welche Tage sich Duisburger im Kalender markieren sollten.

In Duisburg lässt sich viel erleben. Auch für das Jahr 2023 ist der Veranstaltungskalender gut gefüllt. Zu jeder Jahreszeit finden Duisburger Klassiker wie das Matjes- und Stadtfest oder der Platzhirsch statt, regionale Formate wie die Extraschicht und die Ruhrtriennale, sowie ganz neue Events, etwa das Finale der europäischen Footballliga.

Eine Übersicht mit den Event-Highlights 2023 in Duisburg:

Duisburger Akzente mit viel Kunst und Kultur

Früh im Jahr findet das Kulturfestival Akzente statt. Vom 3. März bis zum 2. April stehen mehr als 90 Veranstaltungen an wechselnden Orten aus den Bereichen Theater, Performance, Tanz, Bildende Kunst, Literatur, Musik und Film auf dem Programm.

Infos: www.duisburger-akzente.de

Ruhr Games finden wieder in Duisburg statt

Die Ruhr Games kommen nach Duisburg: Zum zweiten Mal nach 2019 wird das internationale Sport- und Kulturfestival im Landschaftspark Nord stattfinden. 5.000 Athletinnen und Athleten werden sich vom 8. bis 11. Juni 2023 in 18 verschiedenen Sportarten messen, das kulturelle Rahmenprogramm könnte wieder zehntausende Gäste locken.

Infos: www.ruhrgames.de

2021 wurden bei den Ruhr Games in Duisburg Meisterschaften im Stand Up Paddling durchgeführt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Matjesfest eröffnet Saison in Duisburgs City

Das traditionelle Matjesfest soll ab Freitag, 16. Juni, drei Tage lang die Menschen in die Duisburger Innenstadt locken. Seit einem Vierteljahrhundert gilt die Veranstaltung als beliebter Auftakt in die Freiluftsaison der City. 2022 hatte Veranstalter Duisburg Kontor neben Musik und einem Unterhaltungsprogramm acht reine Fischstände aufgeboten.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/matjesfest

Das Matjesfest findet vom 16. bis 18. Juni 2023 in Duisburg statt. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Traumzeit 2023 im Landschaftspark Nord

Ein „kontrastreiches Programm aus Indie-Rock, Singer/Songwriter, Neo Folk, Elektro und mehr“ ist für das Traumzeit-Festival angekündigt, das 2023 zum 24. Mal stattfindet. Bereits jetzt haben einige Bands und Solo-Acts für die Zeit vom 16. bis 18. Juni fest zugesagt, unter anderem Rosen, Betterov, Mayberg und Scorcha Richardson.

Infos: www.traumzeit-festival.de

Extraschicht, die Nacht der Industriekultur

Die Extraschicht genannte Nacht der Industriekultur ist in Duisburg üblicherweise auf mehrere Schauplätze verteilt. 2022 gab es abwechslungsreiche Kulturangebote im Hauptbahnhof, im Innenhafen, im Binnenschifffahrtsmuseum und im Landschaftspark, von einer Zeitreise in die 1920er Jahre bis zu einem betanzbaren Klavier. Ein Programm für 2023 wurde noch nicht bekanntgegeben, dafür aber der Termin am 24. Juni.

Infos: www.extraschicht.de

Wann findet das Stadtfest 2023 in Duisburg statt?

Der enorme Besucheransturm auf das Stadtfest-Comeback im Jahr 2022 hat sogar die Veranstalter überrascht. Zumal es im Vorfeld Kritik am Programm gegeben hatte, das immer von den gleichen Künstlern dominiert werde. All diese Bedenken waren dann aber wie weggewischt, weshalb das Orga-Team auch sehr optimistisch auf die Tage 20. bis 23. Juli 2023 schaut.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/stadtfest

Christopher Street Day: CSD 2023 in Duisburg

Mehr als 1200 Menschen haben 2022 nach dreijähriger Corona-Zwangspause wieder den Christopher Street Day gefeiert. Dieses Jahr soll der CSD in Duisburg am 29. Juli stattfinden. Neben der großen Parade gibt es jedes Mal ein Bühnenprogramm mit diversen Künstlern aus der LGBT-Community. Zahlreiche Vereine und Verbände stellen außerdem sich und ihre Arbeit vor.

Infos. www.dugay.de

Das Weinfest in Duisburgs Innenstadt

Winzer wissen das lukrative Geschäft beim Duisburger Weinfest zu schätzen, die Besucherinnen und Besucher die große Auswahl. Fast alle deutschen Anbaugebiete waren 2022 vertreten – Rot- und Weißweine von der Ahr, der Mosel, der deutschen Weinstraße, Baden und Rheinhessen. Den Veranstaltern gelingt es zudem, auch junge Menschen anzulocken. Das Weinfest soll vom 3. bis 6. August stattfinden.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/weinfest

Das Weinfest ist so erfolgreich, weil es die Duisburgerinnen und Duisburger generationsübergreifend anspricht. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Ruhrorter Hafenfest 2023 direkt am Rhein

Musik und Unterhaltung auf mehreren Bühnen, eine Kirmes und als Höhepunkt ein aufwendiges Feuerwerk gehören zum Konzept des Hafenfestes in Ruhrort. Viele Schiffe auf dem Rhein und am Ufer verleihen der viertägigen Veranstaltung vom 18. bis 21. August das passende Ambiente. Und Gelegenheit zum Shoppen bietet der Kunst- und Kulturmarkt.

Infos: www.duisburgkontor.de/events/ruhrorter-hafenfest

Platzhirsch: Viel Programm am Dellplatz

Zu den kreativsten Events in Duisburg gehört das Platzhirsch-Festival. Die Kunst- und Kulturszene organisiert am Dellplatz ehrenamtlich viele Highlights – in der Kulturkirche St. Joseph, in den umliegenden Ateliers, Clubs und Bars und natürlich auf den Bühnen: 25. bis 27. August 2023.

Infos: www.platzhirsch-duisburg.org

Der Dellplatz wird beim Platzhirsch-Festival zur Oase für Kultur und Unterhaltung. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

„Superbowl“ in Duisburg: Finale der European League of Football

Duisburg wird 2023 Austragungsort für das Finale der European League of Football. Am 24. September beendet die noch junge Liga ihre dritte Saison mit dem „Championship Game“ in der Schauinsland-Reisen-Arena. In der Liga sind zehn Nationen mit 18 Teams vertreten. Die Liga verspricht ein Spektakel und will das Event als eine Art europäischer Superbowl etablieren. Die Duisburger Arena ist bekanntlich das Heimstadion des Teams Rhein Fire.

Infos: ww.europeanleague.football

Lichtermarkt 2023 im Landschaftspark

Der Lichtermarkt im Landschaftspark ist für viele Duisburgerinnen und Duisburger eine willkommene Gelegenheit, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Mehr als 100 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker bieten in der Atmosphäre des leuchtenden Hüttenwerks ihre Waren an. 2022 gab es mit einer riesigen Sandburg aus Lego-Steinen zudem einen spektakulären Weltrekord zu bestaunen. 2023 findet er vom 1. bis 3. Dezember statt.

Infos: www.landschaftspark.de/lichtermarkt

Mit dieser Sandburg aus Lego-Steinen wurde beim Lichtermarkt 2022 ein Weltrekord geschafft. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

>>EVENTS IN DUISBURG: NOCH NICHT ALLE TERMINE STEHEN FEST

Noch nicht bekanntgegeben wurden die Termine für das Sommerkino im Landschaftspark, für das Haniel Klassik Open Air sowie für die Duisburger Veranstaltungen im Rahmen der Ruhrtriennale.

Das Sommerkino findet üblicherweise zwischen Juli und August statt, das Haniel Open Air am ersten Freitag im September und die Ruhrtriennale im August und September.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg