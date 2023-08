Verkehrsunfall Von Audi in Duisburg erfasst: 60-Jähriger stirbt in Klinik

Duisburg. Nach einem schweren Verkehrsunfall in Duisburg ist ein 60-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Nach einem schweren Unfall in Duisburg-Vierlinden am Mittwoch, 9. August, (wir berichteten) ist ein 60-Jähriger am Montagabend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Eine 34 Jahre alte Autofahrerin hatte den Mann gegen 18.55 Uhr mit ihrem Audi auf Höhe eine Fußgängerüberwegs auf der Bahnhofstraße erfasst. Der 60-Jährige stürzte und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Ärzte kämpften anschließend vergeblich um sein Leben.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen zu dem Zusammenprall an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg