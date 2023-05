Voice Kids: Tränen vor Glück – Duisburger steht im Finale

Duisburg. Jayden (15) hat es in der SAT.1-Castingshow ins große Finale geschafft. So emotional reagiert der Duisburger auf die Entscheidung.

Jayden (15) aus Duisburg hat es in der SAT.1-Musik-Castingshow „The Voice Kids“ ins große Finale geschafft. Der Enkel eines Briten setzte sich in den so genannten Knockouts durch.

Dabei singen jeweils fünf Kids nacheinander in einer Knock-Out-Gruppe, doch nur ein Talent davon kommt weiter. Jayden präsentierte den Song „In The Stars“ von Benson Boone. Obwohl Jayden am Tag seines Auftritts wie schon in den „Blind Auditions“ mit starkem Schnupfen und Halsschmerzen zu kämpfen hatte, überzeugte er seinen Coach Wincent Weiss.

Voice Kids: Duisburger steht im Finale – Tränen vor Glück

Der 15-Jährige hatte aber mit Malina und Milo (beide aus Hamburg) sowie Jette (Neuwied) und Melanie (Taxenbach) starke Konkurrenz und Weiss somit die Qual der Wahl. Der Coach schrieb schließlich den Namen des Duisburgers auf den Finalpass. „Ich bin am Ende vor Glück in Tränen ausgebrochen“, so Jayden. „Ich hatte das nicht erwartet.“

Jetzt darf er sogar auf den Sieg im Finale am Freitag, 12. Mai, live ab 20.15 Uhr bei SAT.1 hoffen. Zwölf Kids singen dann jeweils einen Solo-Song, sowie zu viert im Team mit ihrem jeweiligen Coach. Sängerin und Ex-Voice-Kids-Talent Loi (20, Staffel 5) wird gemeinsam mit den Finalisten und ihrem Hit „Gold“ das Finale eröffnen.

Am Ende der Show entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer live per Telefon- und App-Voting, welches Talent gewinnt Es erhält eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro, eine Familienreise in den Freizeitpark Efteling und wird gemeinsam mit einem einem Produzententeam professionelle Aufnahmen in einem Studio in Frankfurt am Main machen.

