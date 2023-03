Voice Kids: Jayden aus Duisburg umjubelt – eine Runde weiter

Duisburg. Jayden (15) aus Duisburg ist in der SAT.1-Show „The Voice Kids“ weiter. Das sagt er zu seinem umjubelten Auftritt und zum Kampf der Coaches.

Jayden (15) aus Duisburg ist in der SAT.1-Musik-Castingshow „The Voice Kids“ eine Runde weiter. Er präsentierte den Song „You Are The Reason“ von Calum Scott in den so genannten „Blind Auditions“.

Dabei müssen die Kandidatinnen und Kandidaten vor Live-Publikum einzeln vorsingen. Die prominenten Coaches – in der aktuellen Staffel Lena Meyer-Landrut, Wincent Weiss, Alvaro Soler sowie das Duo Michi Beck und Smudo von den „Fantastischen Vier“ – sitzen in Drehstühlen mit dem Rücken zu den jungen Sängerinnen und Sängern. Die Fünf können sie also nicht sehen, sondern nur hören.

„The Voice Kids“: Alle Coaches drehen sich für Jayden (15) aus Duisburg um

Wenn ihnen ein Vortrag gefällt, müssen sie noch während des Auftritts auf einen roten Buzzerknopf drücken. Dann dreht sich ihr Stuhl in Richtung Bühne. Bei Lena und Wincent dauerte es nicht lang – so begeistert waren sie von Jaydens Stimme. Wenig später drehte sich Alvaro um und kurz vor Schluss buzzerten auch Michi Beck und Smudo.

„Ich hab das alles erst gar nicht wahrgenommen“, erzählt der Duisburger. „Das Publikum ist aufgestanden, hat ,Zugabe’ gerufen. Da musste ich den Song noch mal singen. Ich fand’s cool.“

Anschließend ging der Kampf der Coaches um Jayden, die ihm eine tolle Stimmkontrolle und -farbe sowie einen guten Style attestierten, so richtig los. Schließlich wollen alle ein eigenes Team mit tollen Gesangstalenten zusammenstellen – in der Hoffnung, am Ende im großen Finale die Siegerin oder den Sieger zu stellen.

„Lena hat sich für mich besonders ins Zeug gelegt“

„Lena hat sich für mich besonders ins Zeug gelegt“, sagt Jayden. „Sie ist auf die Knie gegangen, hat für mich „Vienna“ von Billy Joel gesungen.“ Es nützte nichts. Seine Wahl fiel auf Wincent. „Ich hatte mir das schon im Vorfeld mit meiner Schwester und meinen besten Freunden überlegt“, erzählt Jayden. „Wincent ist sehr sympathisch. Außerdem finde ich, dass seine Musik sehr gut zu mir passt.“

